Austrália e Nova Zelândia serão sedes da Copa do Mundo Feminina 2023

A FIFA anunciou as cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2023 que será realizada na Austrália e Nova Zelândia, sendo a primeira vez na história da competição a acontecer em dois países simultaneamente. Além disso, o torneio contará também com 32 equipes, diferentemente da última edição. Então, veja as principais informações do evento.

Austrália e Nova Zelândia sediarão a Copa do Mundo Feminina

Austrália e Nova Zelândia foram escolhidas pela FIFA depois de um longo processo de oito meses, incluindo workshops virtuais, com todas as propostas de cidade-sedes disponíveis para escolha. Ao todo, nove cidades-sede e 10 estádios acolherão a Copa do Mundo Feminina de 2023.

A abertura da competição acontecerá na cidade de Auckland, em Nova Zelândia, no Eden Park. Enquanto isso, a final será em Sydney, Austrália, no Estádio Austrália. Cada país também apresentará um duelo pela semifinal.

Confira então todos os estádios e cidades que sediarão a Copa do Mundo Feminina de 2023.

Austrália:

Adelaide – Hindmarsh Stadium

Brisbane – Brisbane Stadium

Melbourne – Melbourne Rectangular Stadium

Perth – Perth Rectangular Stadium

Sydney – Stadium Australia

Sydney – Sydney Football Stadium

Nova Zelândia:

Dunedin – Dunedin Stadium

Hamilton – Waikato Stadium

Wellington – Wellington Stadium

Auckland – Eden Park

Como será a Copa do Mundo Feminina em 2023?

Diferentemente da edição passada, a Copa de 2023 contará com 32 seleções. Além disso, também é a primeira a trazer dois países sediando a competição simultaneamente. Ao todo, serão cinco cidades australianas e quatro neozelandesas.

Dessa maneira, a programação completa só deve estar disponível no final deste ano, assegurou a FIFA. O Presidente da entidade, Gianni Infantino, garantiu que a presença do futebol feminino no país trará bons frutos para o futuro do esporte.

“Aproveitando o incrível sucesso da França 2019 dentro e fora do campo, a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 e as 9 cidades-sede da Austrália e da Nova Zelândia não só apresentarão as melhores jogadoras do mundo, mas também uma plataforma poderosa para unir e inspirar pessoas, transformar vidas e criar um legado duradouro para o futebol feminino na Austrália, na Nova Zelândia e em todo o mundo. ”

🚨 IT'S OFFICIAL! 🚨 The #FIFAWWC Australia New Zealand 2023™ host cities are: Adelaide

Auckland/Tāmaki Makaurau

Brisbane

Dunedin / Ōtepoti

Hamilton / Kirikiriroa

Melbourne

Perth

Sydney

Wellington / Te Whanganui-a-Tara See you in 2023! ✈🇦🇺🇳🇿⚽🙌 pic.twitter.com/b2mEY9fZcR — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) March 31, 2021

