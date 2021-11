Bolívia x Uruguai: onde vai passar o jogo ao vivo e horário (16/11)

Bolívia x Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, 16, em partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas. O confronto ocorre às 17 horas, no Estádio Hernando Siles, mas com transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo onde assistir o jogo:

Bolívia x Uruguai terá transmissão do SporTV2

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão das Eliminatórias Sul-americanas, mas não exibe o confronto entre Bolívia x Uruguai na TV aberta. Entretanto o SporTV2 faz a cobertura da partida na TV fechada.

Data: 16 de novembro 2021

Horário: 17 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles – La Paz (Bolívia)

Onde assistir jogo da Bolívia x Uruguai hoje: SporTV2

Seleções em situação complicada na tabela

Vindo de derrota, a seleção uruguaia está fora do G-5 das Eliminatórias Sul-americanas. A derrota para a Argentina na última rodada complicou a situação da seleção, que está em 6º com 16 pontos. Para encerrar o ano dentro da zona de classificação para a Copa, o Uruguai precisa vencer e ainda secar a Colômbia e o Chile.

Por outro lado, a Bolívia está longe das primeiras posições da tabela. Os bolivianos estão em 9º, a penúltima posição do torneio, com 12 pontos. A diferença para o G-5 está em quatro pontos, mas em caso de nova derrota, a vaga para a Copa do Mundo pode ficar ainda mais distante.

Qual a provável escalação de Bolívia x Uruguai?

As duas seleções chegam a 14ª rodada do torneio, precisando da vitória para se aproximarem das vagas à Copa do Mundo. Por isso, as duas equipes vão com força máxima para o confronto. Veja então abaixo as prováveis escalações:

Bolívia: Lampe; Bejarano, Jusino, Quinteros, Sagredo e Villarroel; Vaca, Justiniano e Gonzáles; Arce e Moreno

Uruguai: Muslera; Nandez, Godin, Gimenez e Piquerez; Vecino, Torreira e Bentancur; B Rodriguez, Suarez e J Rodriguez

