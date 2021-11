Quais países da Europa já estão classificados na Copa do Mundo 2022?

Através das Eliminatórias, sete seleções da Europa já estão classificadas para a Copa de 2022. O Catar, país-sede da competição, é o único que não precisa disputar para ganhar vaga. Dessa maneira, saiba quais são os países já classificados para Copa do Mundo no continente europeu.

Países da Europa já classificados para Copa do Mundo

As seleções de Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha, França, Sérvia e Dinamarca já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2022. Cada uma das equipes terminou em primeiro lugar nas Eliminatórias e, por isso, ganharam o direito de disputar o grande baile do futebol no ano que vem.

A Dinamarca foi a primeira seleção da Europa a conquistar a vaga no Mundial. Invicto depois de vencer nove jogos com 27 pontos, a equipe garantiu a liderança do grupo F de forma antecipada e, consequentemente, carimbou o seu bilhete.

Depois, Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha, França e Sérvia seguiram o mesmo caminho e conquistaram através da primeira posição as respectivas vagas. Enquanto isso, as segundas colocadas das Eliminatórias disputarão a repescagem.

Além das sete seleções, Brasil e Catar também já estão dentro do Mundial.

Confira a classificação das Eliminatórias na Europa

Cinquenta e cinco seleções participam das Eliminatórias da UEFA enquanto buscam a classificação na Copa do Mundo da FIFA em 2022 no Catar. Dessa maneira, dez grupos foram formados com cinco e outros com seis participantes, onde disputam por dez rodadas as 13 vagas disponíveis.

A equipe que terminar em primeiro lugar está classificado de forma direta para o Mundial. Enquanto isso, o segundo colocado participa da repescagem com outras seleções.

Confira a tabela de grupos atualizada das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2022.

GRUPO A

1 Sérvia – 20 pontos

2 Portugal – 17 pontos

3 Irlanda – 9 pontos

4 Luxemburgo – 9 pontos

5 Azerbaijão – 1 ponto

GRUPO B

1 Espanha – 19 pontos

2 Suécia – 15 pontos

3 Grécia – 10 pontos

4 Geórgia – 7 pontos

5 Kosovo – 5 pontos

GRUPO C

1 Itália – 15 pontos

2 Suíça – 15 pontos

3 Irlanda do Norte – 8 pontos

4 Bulgária – 8 pontos

5 Lituânia – 3 pontos

GRUPO D

1 França – 15 pontos

2 Finlândia – 11 pontos

3 Ucrânia – 9 pontos

4 Bósnia – 7 pontos

5 Cazaquistão – 3 pontos

GRUPO E

1 Bélgica – 19 pontos

2 País de Gales – 14 pontos

3 República Tcheca – 11 pontos

4 Estônia – 4 pontos

5 Bielorrússia – 3 pontos

GRUPO F

1 Dinamarca – 27 pontos

2 Escócia – 20 pontos

3 Israel – 13 pontos

4 Áustria – 13 pontos

5 Ilhas Faroé – 4 pontos

6 Moldávia – 1 ponto

GRUPO G

1 Holanda – 20 pontos

2 Turquia – 18 pontos

3 Noruega – 18 pontos

4 Montenegro – 12 pontos

5 Letônia – 6 pontos

6 Gibraltar – 0 ponto

GRUPO H

1 Croácia – 23 pontos

2 Rússia – 22 pontos

3 Eslováquia – 14 pontos

4 Eslovênia – 14 pontos

5 Chipre – 5 pontos

6 Malta – 5 pontos

GRUPO I

1 Inglaterra – 23 pontos

2 Polônia – 20 pontos

3 Albânia – 15 pontos

4 Hungria – 14 pontos

5 Andorra – 6 pontos

6 San Marino – 0 ponto

GRUPO J

1 Alemanha – 18 pontos

2 Macedônia do Norte – 12 pontos

3 Armênia – 12 pontos

4 Romênia – 10 pontos

5 Islândia – 5 pontos

6 Liechtenstein – 1 ponto

Qual a data da Copa do Mundo de 2022?

A Copa do Mundo de 2022 tem início na segunda-feira, 21 de novembro com a partida de abertura no grupo A pela manhã, a partir das sete horas da manhã. A final está marcada para o dia 18 de dezembro de 2022 no Catar, conforme a tradição.

O troféu será içado pelo vencedor na grande final que deve receber os dois finalistas que avançaram através das oitavas, quartas e semifinais durante o torneio.

