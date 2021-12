Bologna x Roma: onde assistir, horário e escalações hoje – 01/12

As equipes de Bologna x Roma entram em campo pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 14h30 (horário de Brasília) jogando no Estádio Renato Dall’Ara. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Bologna x Roma: O confronto entre Bologna e Roma terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, cidade de Bologna, na Itália

TV: ESPN 2

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Diferente da temporada passada, o Bologna faz uma temporada excepcional no Campeonato Italiano. Em nona posição com 21 pontos, o elenco contabiliza até o momento seis vitórias, três empates e cinco derrotas, ou seja, pode subir ainda mais na classificação se faturar os pontos com o resultado positivo hoje.

Enquanto isso, a Roma também mostra um desempenho excepcional em campo nos últimos confrontos. Acumulando duas vitórias seguidas, o elenco comandado por José Mourinho entra como favorito nesta quarta-feira mas tem um grande trabalho pela frente rumo à liderança. Por fim, venceu oito duelos, empatou um e perdeu cinco.

Escalações de Bologna x Roma:

Enquanto os anfitriões não tem novas baixas no plantel de jogadores, o técnico José Mourinho não terá para o jogo de hoje Spinazzola e Pellegrini.

BOLOGNA: Skorupski; Theate, Medel, Soumaoro; Orsolini, Domínguez, Svanberg, Hickey; Barrow, Soriano, Arnautovic

ROMA: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo, Mkhitaryan, Abraham

