Quem ganhou a Bola de Ouro 2021: Messi vence pela sétima vez

Lionel Messi, do PSG e Argentina, é quem ganhou a Bola de Ouro de 2021. O atacante foi eleito o melhor jogador do mundo nesta segunda-feira, 29/11, durante a premiação em Paris, superando Robert Lewandowski, Jorginho, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Confira a lista completa dos vencedores em todas as categorias.

Messi ganha a 7ª Bola de Ouro; confira o top 5 em 2021

Jogador do Paris Saint-Germain e Argentina, Lionel Messi, conquistou a Bola de Ouro em 2021 por seu desempenho na última temporada. Além de conquistar a Copa América com a seleção, o atacante mostrou também um desempenho fenomenal enquanto ainda era jogador do Barcelona.

Essa é a sétima Bola de Ouro na carreira de Messi, vencendo também em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Trinta jogadores foram indicados na categoria melhor jogador do Bola de Ouro, ou Ballon D’Or. Em terceiro e segundo lugar ficaram Jorginho, do Chelsea, e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

Confira o ranking completo de melhor jogador pela Bola de Ouro em 2021

1º lugar – Lione Messi (PSG e Argentina)

2º lugar – Robert Lewandowski (Bayern de Munique e Polônia)

3º lugar – Jorginho (Chelsea e Itália)

4º lugar – Karim Benzema (Real Madrid e França)

5º lugar – N’Golo Kanté (Chelsea e França)

6º lugar – Cristiano Ronaldo (Manchester United e Portugal)

7º lugar – Mohamed Salah (Liverpool e Egito)

8º lugar – Kevin De Bruyne (Manchester City e Bélgica)

9º lugar – Kylian Mbappé (PSG e França)

10º lugar – Gianluigi Donnarumma (PSG e Itália)

11º lugar – Erling Haaland (Borussia Dortmund e Noruega)

12º lugar – Romelu Lukaku (Chelsea e Bélgica)

13º lugar – Giorgio Chiellini (Juventus e Itália)

14º lugar – Leonardo Bonucci (Juventus e Itália)

15º lugar – Raheem Sterling (Manchester City e Inglaterra)

16º lugar – Neymar (PSG e Brasil)

17º lugar – Luis Suárez (Atlético de Madrid e Uruguai)

18º lugar – Simon Kjaer (Milan e Dinamarca)

19º lugar – Mason Mount (Chelsea e Inglaterra)

20º lugar – Riyad Mahrez (Manchester City e Argélia)

21º lugar – Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)

23º lugar – Harry Kane (Tottenham e Inglaterra)

24º lugar – Pedri (Barcelona e Espanha)

25º lugar – Phil Foden (Manchester City e Inglaterra)

26º lugar – Gerard Moreno (Villarreal e Espanha)

26º lugar – Rúben Dias (Manchester City e Portugal)

26º lugar – Nicolo Barella (Inter de Milão e Itália)

29º lugar – Luka Modric (Real Madrid e Croácia)

29º lugar – César Azpilicueta (Chelsea e Espanha)

Alexia Putellas é a melhor jogadora no Bola de Ouro 2021

A jogadora espanhola do Barcelona, Alexia Putellas, de 27 anos, foi eleita a melhor jogadora do mundo pela premiação da Bola de Ouro em 2021. Na última temporada, Alexia foi campeã da Champions League Feminina, Copa da Rainha e também do Campeonato Espanhol vestindo a camisa do clube de Catalunha.

Em gosto, Alexia foi considerada a melhor jogadora da Europa pela UEFA. Agora, ela é cotada como a grande faovrita para ganhar o prêmio de melhor jogadora do mundo pelo FIFA The Best.

A categoria feminina foi incluída na premiação em 2018, com a vitória de Ada Hegerberg, jogadora do Lyon, e de Megan Rapinoe, do Seattle Reign FC em 2019.

Melhor goleiro no Bola de Ouro 2021

O goleiro do PSG e Seleção da Itália, Gianluigi Donnarumma, de 22 anos, foi eleito o melhor goleiro do mundo, recebendo o Troféu Yashin na premiação desta segunda-feira. O italiano venceu o brasileiro Ederson, do Manchester City, e Thibaut Courtois, do Real Madrid.

O guarda-redes foi um dos grandes responsáveis por levar a Itália até a grande final da Eurocopa onde, contra a Inglaterra, defendeu pênaltis e conquistou o título.

1º lugar – Gianluigi Donnarumma (PSG)

2º lugar – Edouard Mendy (Chelsea)

3º lugar – Jan Oblak (Atlético de Madrid)

4º lugar – Ederson (Manchester City)

5º lugar – Manuel Neuer (Bayern de Munique)

6º lugar – Emiliano Martínez (Aston Villa)

7º lugar – Kasper Schmeichel (Leicester)

8º lugar – Thibaut Courtois (Real Madrid)

9º lugar – Keylor Navas (PSG)

10º lugar – Samir Handanovic (Inter de Milão)

