Bósnia x Finlândia: horário e onde assistir as Eliminatórias hoje (13/11)

No Estádio Bilino Polje, as equipes de Bósnia x Finlândia se enfrentam neste sábado, 13/11, a partir das 11h (horário de Brasília), pela nona rodada do grupo D nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo da Bósnia x Finlândia ao vivo hoje? A partida entre Bósnia e Finlândia terá transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 13 de novembro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Bilino Polje , cidade de Zenica, na Bósnia

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações da Bósnia x Finlândia

O elenco anfitrião não poderá contar com Saric, enquanto os finlandeses não terão Ojala e Thomas Lam, também lesionados.

Bósnia : Sehic; Stevanovic, Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Civic; Kolasinac, Nalic, Hadziahmetovic; Gojak, Dzeko, Prevljak

: Sehic; Stevanovic, Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Civic; Kolasinac, Nalic, Hadziahmetovic; Gojak, Dzeko, Prevljak Finlândia: Hradecky; Hamalainen, Ivanov, Valsanen, Granlund; Schuller, Lod, Kamara, Nissila; Teemu Pukki, Pohjanpalo

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Depois de ficar no empate com a Ucrânia em outubro, a Bósnia entra em campo neste sábado buscando a sua segunda vitória nas Eliminatórias. Entretanto, as chances de classificação são mínimas, brigando apenas pela vaga na repescagem. Se quiser garantir-se no Mundial, tem que vencer e torcer por tropeços dos adversários na rodada.

Enquanto isso, a Finlândia aparece em terceiro lugar com 8 pontos, ou seja, venceu, empatou e perdeu dois confrontos pelo grupo D. Com um ponto a mais do que o seu adversário, o elenco tem mais chances de chegar até a repescagem se a Ucrânia perder nesta rodada e também na próxima.

