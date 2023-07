Brasil x Chile: onde vai passar o jogo do Brasil feminino hoje

Brasil x Chile: onde vai passar o jogo do Brasil feminino hoje

Antes da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira Feminina entra em campo neste domingo, 02/07, para disputar amistoso contra o Chile no Estádio Mané Garrincha, na capital. O jogo do Brasil feminino começa às 10h30, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo para todo o país.

Globo vai transmitir o jogo do Brasil feminino hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil feminino contra o Chile em amistoso neste domingo. O duelo começa às 10h30, horário de Brasília, e será exibido para todo o país de graça.

Na TV aberta, Renata Silveira comanda a transmissão ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos em todos os estados.

Já o canal SporTV, disponível na TV paga, vai exibir em todo o país com narração de Luiz Carlos Jr. e os comentários de Renata Mendonça e Alline Callandrini. Dá para acompanhar a retransmissão da Globo de graça no portal GE, além do GloboPlay.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Onde assistir o jogo do Brasil feminino hoje: Globo e SporTV

Confira as maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo feminino?

A estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina vai ser na segunda-feira, 24 de julho, contra o Panamá, pela primeira rodada do grupo F da primeira fase às 08h, horário de Brasília.

Na fase de grupos as seleções jogam três rodadas entre si, onde os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. Os confrontos acontecem na Austrália e Nova Zelândia, em horários alternados.

Como a Austrália está 13 horas à frente de Brasília e o país neozelandês está 15 horas, os jogos serão exibidos no Brasil no período da manhã, madrugada e a noite. A Globo e o SporTV realizam a cobertura do evento.

Confira a agenda do Brasil na primeira fase.

Brasil x Panamá - 1ª rodada (jogo do Brasil feminino)

Segunda-feira, 24/07 às 08h

Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália

França x Brasil - 2ª rodada

Sábado, 29/07 às 07h

Estádio Brisbane, em Brisbane, na Austrália

Brasil x Jamaica - 3ª rodada

Quarta-feira, 02/08 às 07h

Estádio Melbourne Rectangular, em Melbourne, na Austrália

Escalações jogo do Brasil feminino x Chile

O confronto deste domingo tem o propósito de treinar as jogadoras para a Copa do Mundo que começa em julho, por isso ambos os elencos entrarão em campo com as titulares.

Escalação do Brasil hoje: Lelê; Antonia, Kathellen, Rafaelle, Tamires; Kerolin, Ary Borges, Nycole; Adriana, Geyse e Debinha.

Escalação do Chile hoje: Canales; Michelle Olivares, Camila Sáez, Figueroa, Fernanda Pinilla; Yastin Jiménez, López, Karen Araya; Zamora, Acuña e Grez

Leia também:

