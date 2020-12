Brentford x Newcastle (22/12): onde assistir e escalações do jogo

Pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, Brentford e Newcastle entram em campo nesta terça-feira (22), às 14h30, no Brentford Community Stadium. A partida de hoje define quem estará classificado para as semis da competição. Ademais, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Brentford x Newcastle: onde assistir?

A partida entre Brentford e Newcastle possui transmissão do Watch ESPN, serviço de streaming, às 14h30 (Horário de Brasília).

+ Marcus Thuram é suspenso e multado após cuspir em adversário; assista

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes nesta temporada?

Na segunda divisão do futebol inglês, a Championship, o time do Brentford aparece em 4º lugar, com trinta e cinco pontos. Assim, contabiliza nove vitórias, oito empates e três derrotas.

Enquanto isso, na Premier League, a elite do futebol inglês, o Newcastle aparece em 12º, com dezoito pontos. Dessa maneira, venceu cinco vezes, empatou três e perdeu cinco. Ademais, não disputa nenhuma outra competição.

Possíveis escalações de Brentford x Newcastle

Ao time anfitrião, Pontus Jansson está fora da partida de hoje, assegurou o treinador em coletiva ao site oficial. Christian Norgaard está confirmado.

Provável Brentford: Raya; Fosu, Goode, Bech Sorensen, Henry; Dasilva, Janelt, Jensen; Mbeumo, Toney, Canos.

A equipe visitante tem sofre com algumas baixas. Lascelles e Allan Saint-Maximin testaram positivo para covid-19 e por isso estão afastados da equipe. Federico Fernández é dúvida.

Já Martin Dúbravka voltou a treinar, porém, o site oficial do clube não garantiu a data de retorno.

Provável Newcastle: Darlow: Yedlin, Clark, Dummett, Fernandez; Ritchie, Shelvey, Longstaff, Almiron; Wilson, Callum Wilson.

Confira os jogos da Copa da Liga Inglesa

Além disso, as quartas da Copa da Inglaterra também traz outros três jogos. Saiba quais são.

Arsenal x Manchester City – 17h – Fox Sports

Stoke City x Tottenham – Quarta-feira – 14h30

Everton x Manchester United – Quarta-feira – 17h