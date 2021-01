Bayern de Munique x Freiburg: onde assistir ao jogo de hoje (17/01)

Bayern de Munique e Freiburg se enfrentam neste domingo (17), às 11h30, na Allianz Arena, pela décima sexta rodada do Campeonato Alemão. Líder, o time de Lewandowski pode aumentar a vantagem diante aos adversários se vencer o confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Bayern de Munique x Freiburg: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, às 11h30 (Horário de Brasília)

Entretanto, você também pode assistir através do aplicativo Onefootball.

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar na tabela, o Bayern tem trinta e três pontos conquistados. Se vencer hoje, pula para trinta e seis, ou seja, uma distância de quatro pontos com o vice-líder, o RB Leipzig, que tropeçou nesta rodada ficando apenas no empate. Por fim, na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.

Por outro lado, o Freiburg apresenta uma situação bem diferente. Na 8ª posição, contabilizando vinte e três pontos, o time visitante precisa da vitória para subir no Campeonato e, dessa maneira, conquistar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada. Ao todo, venceu seis jogos, empatou cinco e perdeu quatro.

Possíveis escalações de Bayern de Munique x Freiburg

O Bayern traz muitas notícias positivas ao torcedor bávaro. De acordo com boletim oficial do clube, Choupo-Moting, Goretzka e Coman estão todos disponíveis ao treinador Flick.

Possível Bayern de Munique: Neuer; Sule, Pavard, Davies, Alaba; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Entretanto, para a equipe visitante, Janik Haberer, Mark Flekken e Changhoon Kwon estão machucados e por isso não podem ser opções. Mas Jonathan Schmid aparece como dúvida, já que apresentou problemas musculares nos últimos dias, tendo que ser avaliado de última hora.

Possível Freiburg: Muller; Leinhart, Schlotterbeck, Gulde; Tempelmann, Santamaría, Hofler, Gunter; Grifo, Holer, Petersen.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima sexta rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.