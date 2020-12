Bayern de Munique x Wolfsburg: onde assistir e escalações

O Bayern de Munique recebe nesta quarta-feira (16), às 16h30, na Allianz Arena, o Wolfsburg, pela décima segunda rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. Em segundo lugar, o time bávaro tem como principal objetivo retomar a liderança do torneio, que atualmente está com o Leverkusen, com apenas um ponto de diferença. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Bayern de Munique x Wolfsburg: onde assistir?

A partida entre Bayern de Munique e Wolfsburg possui transmissão do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do site oficial da plataforma.

Como estão as equipes na temporada?

O atual campeão, Bayern de Munique, aparece na vice-liderança, com vinte e quatro pontos, apenas um de diferença com o novo líder, o Bayer Leverkusen. Na rodada passada, o time bávaro tropeçou diante do Union Berlin, em 1 a 1. Agora, precisa vencer e torcer por uma derrota do rival, que também joga hoje.

Dessa maneira, venceu sete vezes, empatou três e perdeu uma. Na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.

Enquanto isso, os Lobos aparecem em 5º, com vinte e um pontos. Se superar o grandioso Bayern, tem chances de assumir até mesmo o segundo lugar, com vinte e quatro. Assim, foram cinco vitórias e seis empates. Sem perder, o Wolfsburg quer seguir com esse desempenho.

Possíveis escalações de Bayern de Munique x Wolfsburg

Flick ainda não pode contar com Kimmich. Goretzka, Martinez e Nianzou também seguem indisponíveis para este jogo. Entretanto, Sule está de volta.

Provável Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Alaba; Tolisso, Sané (Musiala), Gnabry, Müller; Coman, Lewandowski.

🎙️ #Flick on #Kimmich and #Goretzka's current condition: "We'll have to see how it goes with Joshua over the next few days, but I don't think he's an option for tomorrow. @leongoretzka_ will not be available tomorrow." #FCBWOB #MiaSanMia pic.twitter.com/YAeW3cKBMW — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 15, 2020

Para a equipe visitante, William testou positivo e foi afastado do time. Renato Steffen e Admir Mehmedi são baixas, mas Brooks também não deve entrar, segundo o técnico Oliver Glasner.

Provável Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Pongracic, Lacroix, Roussillon; Schlager, Arnold; Baku, Philipp, Brekalo; Weghorst.

🗣“We know that we’ll have to be at our very best physically, tactically and in terms of taking our chances” – Oliver Glasner's key quotes ahead of #FCBWOB. #VfLWolfsburg https://t.co/IerbUW84Fx — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) December 15, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Alemão

Além disso, a décima segunda rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas durante a semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Terça-feira

Eintracht Frankfurt 3 x 3 Borussia Monchengladbach

Stuttgart 2 x 2 Union Berlin

Werder Bremen 1 x 2 Borussia Dortmund

Herha Berlin 0 x 0 Mainz

Hoje:

Schalke 04 x Freiburg – 14h30

Hoffenheim x RB Leipzig – 16h30

Arminia x Augsburg – 16h30

Colônia x Bayer Leverkusen – 16h30