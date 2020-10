Borussia Dortmund x Schalke 04: quem é freguês de quem no clássico alemão

Borussia Dortmund e Schalke 04 protagonizam neste sábado, dia 24, o clássico alemão de número 157, conhecido como Revierderby. A partida acontece no Signal Iduna Park, com a presença de trezentos torcedores, às 13h30, pela 5ª rodada da Bundesliga 20/21.

A rivalidade existe sobretudo pelo fato das equipes serem da região do Vale do Ruhr, na Renânia do Norte-Vestfália.

Os azuis reais são de Gelsenkirchen, enquanto os aurinegros estão na cidade de Dortmund. Dessa maneira, apenas 30km separam os dois.

O último confronto aconteceu em 16 de maio, pela temporada passada da Bundesliga, com o placar de 4 a 0, favorável ao time da casa, o Borussia. Assim, o jogo aconteceu sem público, já que marcou o retorno do futebol após a pausa devido ao coronavírus.

Números e retrospecto de Borussia Dortmund x Schalke 04

São 156 partidas realizadas entre as equipes de maior rivalidade no futebol alemão, segundo números disponíveis nos sites oficiais dos clubes.

A primeira vez que se encontraram foi em 1925, com a vitória do Schalke por 4 a 2. Naquela época, o domínio era principalmente dos azuis, já que levantaram a taça do campeonato nacional sete vezes, encerrando a hegemonia em 1958. Desde então, sobretudo na era Bundesliga, o clube não conseguiu nenhum título.

Entretanto, o Borussia Dortmund começou bem, levando duas taças nos anos 50. Sobretudo, enfrentou um longo período sem celebrações. Nos anos 90, a era de ouro começou, isto é, a equipe se recuperou, conquistou títulos, venceu clássicos e alcançou o patamar global do futebol, assim até hoje.

No retrospecto geral, o Schalke sai na frente, acumulando 60 conquistas, contra 53 do Dortmund e 43 empates.

Por outro lado, na Bundesliga, em 96 partidas, quem se da melhor é o Dortmund, com 34 vitórias, 30 empates e 32 triunfos para o Schalke. No quesito casa, o Borussia também tem vantagem, com uma vitória a mais em 48 jogos.

Como vem as equipes no fim de semana?

Para o duelo deste fim de semana, o treinador do Dortmund, Lucien Favre, não conta com Emre Can, diagnosticado positivo para covid-19, além de Schmelzer, Schulz e Zagadou por lesão.

Durante a semana, o time amarelo foi superado pela Lazio, na Itália, por 3 a 1, em partida válida pela 1ª rodada da fase de grupos da Champions League. No campeonato alemão, ocupa a terceira posição, com nove pontos.

Provável Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Delaney; Passlack, Witsel, Bellingham, Guerreiro; Reyna, Reus; Haaland

Já Manuel Baum, técnico do Schalke 04, não tem o goleiro Fährmann, Mark Uth e Serdar também por lesão. Ademais, Kabak ainda cumpre suspensão.

A equipe dos mineradores não vem bem na temporada, principalmente por ocupar a 17ª posição, salvo apenas um ponto.

Provável Schalke 04: Rönnow; Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka; Mascarell; Skrzybski, Harit, Bozdogan, Raman; Paciencia

Como assistir o clássico?

O clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04 que acontece neste sábado (24), pela 5ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, terá transmissão do aplicativo Onefootball, às 13h. Totalmente grátis, está disponível na loja de aplicativos do IOS e Android.