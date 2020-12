O Borussia Dortmund recebe neste sábado (12), às 11h30, o Stuttgart, pela décima primeira rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, no Signal Iduna Park. Ademais, saiba onde assistir ao jogo. Se garantir a vitória neste sábado, a equipe aurinegra, em quinto lugar, segue viva na briga pela liderança do campeonato. Já o clube visitante pula para a sexta posição, com dezessete pontos, se ganhar.

Borussia Dortmund x Stuttgart: onde assistir?

A partida entre Borussia Dortmund e Stuttgart possui transmissão do Onefootball, às 11h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do site oficial da plataforma.

Como estão as equipes na temporada?

Em 5º lugar, com dezenove pontos, o Dortmund continua na briga para conquistar o título desta temporada. Entretanto, com tropeços no caminho, a situação fica cada vez mais complicada. Dessa maneira, conta com seis vitórias, um empate e três derrotas.

Ademais, a equipe alemã garantiu a classificação para as oitavas da Champions League em primeiro lugar no grupo F.

Por outro lado, o Stuttgart quer chegar mais perto das primeiras colocações e, para isso, precisa somar pontos. Assim, em 8º, com catorze, venceu três vezes, empatou cinco e perdeu duas.

Possíveis escalações de Borussia Dortmund x Stuttgart

Com toda certeza, a maior baixa para o Dortmund é Haaland, fora até janeiro depois de se machucar em treinamento. Akanji, Dahoud, Morey, Hazard, Delaney, Meunier, Reinier e Schmelzer também seguem fora.

Provável Dortmund: Bürki; Can, Hummels, Zagadou; Passlack, Bellingham, Witsel, Guerreiro (Schulz); Sancho, Reus, Reyna.

🙌 Morgen gibt's Besuch aus dem Schwabenland! 🔴 Diese elf Borussen k ö n n t e n den Aufsteiger auf dem Rasen in Empfang nehmen.✌️ #BVBVFB pic.twitter.com/wL0Hu9F4wx — Borussia Dortmund (@BVB) December 11, 2020

Gonzalo Castro está suspenso e não pode participar deste jogo. Mas Didavi e Nicolas Gonzalez devem estar de volta ao plantel, confirmou o site oficial do clube.

Provável Stuttgart: Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Silas, Mangala, Endo, Sosa, Kalajdzic (Klimowicz); Coulibaly, Kalajdzic.

#VfB travel to a strong @BlackYellow side on Saturday, but head coach Pellegrino #Matarazzo is keen for his charges to stay true to their playing style. 🎙📝#BVBVfBhttps://t.co/BY3eJtlmFv — VfB Stuttgart_int (@VfB_int) December 10, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Alemão

A décima primeira rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no aplicativo do Onefootball.

Wolfsburg 2 x 1 Frankfurt

Sábado:

Freiburg x Arminia – 11h30

RB Leipzig x Werder Bremen – 11h30

Mainz x Colônia – 11h30

Borussia Monchengladbach x Hertha Berlin – 11h30

Union Berlin x Bayern de Munique – 14h30

Domingo:

Augsburg x Schalke 04 – 11h30

Bayer Leverkusen x Hoffenheim – 14h