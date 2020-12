Champions League: confira os 16 times classificados para as oitavas

A fase de grupos da Champions League chegou ao fim nesta quarta-feira (09), e assim, dezesseis times estão classificados para as oitavas de final, que acontecem em fevereiro de 2021. Agora, o sorteio realizado pela UEFA decidirá os confrontos da fase.

Como funciona o sorteio das oitavas da Champions League?

Os dezesseis times que se classificaram são divididos em dois potes, oito em cada um. No pote 1, os primeiros colocados de cada grupo. No 2, as equipes que terminaram em segundo.

As regras são: o time de um pote joga contra o do outro pote, clubes do mesmo país e equipes que fizeram parte do mesmo grupo não podem se enfrentar. Ou seja, a Juventus não pode enfrentar Lazio, Barcelona ou Atalanta.

O sorteio do mata-mata da Champions League acontece na próxima segunda-feira (14), às 08h, na Suíça, sede da UEFA.

Grupo A: Bayern de Munique e Atlético de Madrid

Atual campeão, o Bayern garantiu a classificação antecipadamente em primeiro lugar e com 100% de aproveitamento, ou seja, não perdeu nenhum confronto. Ao todo, foram cinco vitórias e um empate. Assim, os alemães chegam com vantagem para o sorteio.

Já o Atlético de Madrid teve um pouco mais de trabalho para carimbar o passaporte de classificados na Champions League, mas conseguiu com êxito. A equipe chegou até a última rodada contra o RB Salzburg dependendo de si. Ao vencer por 2 a 0, o time comandado por Simeone teve o seu espaço confirmado. Ao todo, são nove pontos, sendo duas vitórias, três empates e uma derrota.

Salzburg acabou em terceiro lugar, com quatro, e o Lokomotiv Moscou com três.

Grupo B: Real Madrid e Borussia Mönchengladbach

Foi com emoção, mas o Real Madrid está classificado em primeiro para as oitavas da Champions League depois de vencer por 2 a 0 o Borussia Mönchengladbach. O time espanhol estreou com derrota por 3 a 2 para o Shakhtar em casa. Mas, a equipe de Zidane deu a volta por cima e mostrou porque é um dos maiores clubes do mundo. Ao todo, são três vitórias, um empate e duas derrotas, ambas para o time ucraniano.

O time alemão precisava vencer o jogo contra o Real Madrid, na última rodada. Perdeu. Entretanto, contou com a ajuda do empate entre os dois rivais de grupo e garantiu a vaga, em segundo lugar, com oito pontos. Venceu duas vezes, empatou duas e perdeu duas.

Shakhtar Donetsk ficou em terceiro, com oito, ganhando a vaga para a Liga Europa. Em quarto, a Inter de Milão, com seis.

Grupo C: Manchester City e Porto

A equipe de Guardiola conseguiu a classificação em primeiro lugar, também antecipadamente, com dezesseis pontos. Além disso, está invicta na competição, com cinco vitórias e um empate, contra o Porto.

Enquanto isso, o Porto ficou com a segunda vaga para as oitavas, com treze pontos. Venceu cinco vezes e empatou uma. Agora, os portugueses esperam o sorteio dos classificados para saber qual será o oponente na Champions League.

Em terceiro lugar, o Olympiacos com três pontos, e Olympique de Marselha, também com três, em último no grupo C da Champions League.

Grupo D: Liverpool e Atalanta

A jornada do Liverpool teve altos e baixos. Os ingleses começaram com vitórias, mas na quarta rodada perderam para a Atalanta. Mesmo assim, o elenco de Klopp confirmou a sua participação ao empatar com o Midtjylland, em 1 a 1, na sexta rodada. Foram quatro triunfos, um empate e uma derrota na temporada da Champions League.

A equipe italiana ganhou a decisão na última rodada contra o Ajax, que também brigava pela vaga. Por 1 a 0, derrotou os holandeses e avançou. Com onze pontos, venceu três vezes, empatou duas e perdeu uma.

Em terceiro lugar, o Ajax, com sete pontos, e em quarto o Midtjylland, com dois.

Grupo E: Chelsea e Sevilla

Este grupo não apresentou perigo aos dois classificados, uma vez que dominaram as partidas durante toda a fase. Líder, o Chelsea, com catorze pontos, teve quatro triunfos e dois empates.

Para o time espanhol, com treze pontos, a jornada também não foi difícil. Teve apenas um empate e uma derrota, ambos para o time inglês.

Krasnodar encerrou a participação em terceiro, com cinco, e Rennes em último, com um.

Grupo F: Borussia Dortmund e Lazio

O aurinegro estreou com derrota para a Lazio. Mas, depois, o Dortmund se recuperou, vencendo quatro e empatando apenas uma. Assim, classificou antes do período e terminou em primeiro, com treze.

Já a Lazio, com dez, começou bem, mas chegou a tropeçar diversas vezes contra os oponentes do grupo. Mesmo assim, ao empatar em 2 a 2 com o Brugge pela última rodada, também entrou para a seleta lista.

Club Brugge, com oito, acabou em terceiro e o Zenit, com um, em último.

Grupo G: Juventus e Barcelona

Este grupo teve total domínio das duas equipes. Sem maiores dificuldades, conseguiram as vagas. Em primeiro, a Juventus, com quinze, tomou a posição em reencontro de Messi e Cristiano, na última rodada, vencendo por 3 a 0. Em seis jogos, perdeu apenas um.

Os espanhóis ocuparam a liderança durante toda a fase de grupos. Porém, foi derrotado pela Juve e teve que se conformar com a segunda posição, com quinze. Também só teve uma derrota.

Dínamo de Kiev, com quatro, e Ferencváros, um, foram eliminados.

Grupo H: PSG e RB Leipzig

Este foi um dos grupos com os jogos mais emocionantes. Tudo se decidiu na última rodada.

O PSG conseguiu a vaga nas oitavas depois de vencer por 5 a 1 o Istanbul. Além disso, o episódio de racismo pelo 4º árbitro marcou a partida, que teve que ser transferida para o dia seguinte. Com doze pontos, os franceses saíram como líderes. Contabilizou quatro vitórias e duas derrotas.

Em segundo lugar, o RB Leipzig consagrou-se diante do United na sexta rodada. Também com doze, os alemães são vice-líderes e agora estão no pote dois, com uatro triunfos e duas derrotas.

Manchester United, com nove, vai disputar a Liga Europa, e o Istanbul, três, foi eliminado.