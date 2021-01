Com Haaland em campo, Borussia Dortmund vence o Wolfsburg

Depois de desfalcar a equipe do Borussia Dortmund por lesão muscular em dezembro, Erling Haaland voltou para a equipe alemã um mês depois. Neste domingo (03), o jovem norueguês jogou o primeiro tempo e alguns minutos na segunda etapa da partida em vitória por 2 a 0 diante do Wolfsburg, pela décima quarta rodada do Campeonato Alemão. Então, veja como foi o jogo.

Ademais, a equipe termina a rodada em 4º, com vinte e cinco pontos. Mas, o principal objetivo é brigar pelo título, como em toda temporada.

Borussia Dortmund e Wolfsburg no Campeoato Alemão

Sem gols no primeiro tempo de jogo. Ambas as equipes tiveram boas chances de abrir o placar, principalmente o Wolfsburg. Gerhardt, Baku e Schlager foram os responsáveis por levar perigo até a defesa anfitriã, especialmente para o goleiro Burki.

Depois de a bola tocar o braço de Witsel, o VAR foi acionado, realizando a revisão do lance. Entretanto, o árbitro decidiu prosseguir a partida. Na metade da etapa, o Dortmund foi melhor, conseguindo chegar até a defesa adversária. Haaland, em campo depois de um mês fora, teve a oportunidade de marcar duas vezes, mas sem sucesso.

Entretanto, a segunda etapa foi diferente, tendo o Dortmund como o melhor em campo. Em primeira mão, Hummels passou para Guerreiro que, em forte chute ao gol, viu a bola parar em Casteels. Em seguida, Delaney de cabeça quase abriu o placar.

Mas, não demorou para o primeiro gol da partida sair. Akanji, de cabeça, mandou a bola para as redes. Depois de tomar o baque, o Wolfsburg reagiu, mas foi parado pelo goleiro Burki. Para fechar o resultado, o jovem Sancho ampliou o placar para 2 a 0, dando a vitória para o Borussia Dortmund neste domingo.

Escalações:

Borussia Dortmund: Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Reyna, Haaland.

Wolfsburg: Casteels; Otávio, Brooks, Pongracic, Baku; Schlager, Arnold; Steffen, Brekalo, Gerhardt, Weghorst.

Entenda a lesão de Haaland

Segundo o portal de notícias Sky Sports, o jogador teve uma lesão muscular, ou lesão no tendão. Ademais, no fatídico dia, Haaland não entrou em campo diante da Lazio pela Champions League. A informação foi confirmada pelo então técnico Lucien Favre.

Assim, a equipe alemã preferiu não arriscar e deixou o jogador se recuperando, retornando apenas em janeiro de 2021.

Próximo jogo do Borussia Dortmund

Pela décima quinta rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund entra em campo no próximo sábado (09), às 14h30, diante do RB Leipzig, na Red Bull Arena.