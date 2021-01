Depois de 30 jogos, Schalke 04 volta a vencer na Bundesliga

Depois de atingir a marca de 30 jogos sem vencer no Campeonato Alemão, o Schalke 04 conseguiu uma vitória. Por 4 a 0, goleou o Hoffenheim neste sábado (09), na Veltins Arena, pela décima quinta rodada. Com três gols do novato Matthew Hoppe e um de Amine Harit, a equipe azul garantiu os primeiros três pontos da temporada.

Ademais, mesmo com esse resultado, o Schalke 04 continua na zona de rebaixamento, em 17º, com sete pontos.

Schalke 04 e Hoffenheim na Bundesliga

A primeira etapa começou com o Schalke melhor no jogo, com Kolasinac, Harit e o jovem Hoppe sendo os responsáveis pelas melhores chances. Entretanto, o Hoffenheim reagiu com Belfodil, forçando o goleiro Fährmann a trabalhar.

Foi então que, aos 42 minutos, em jogada entre Kolasinac e Harit, o marroquino aproveitou ao deixar o americano Hoppe de frente para o gol, abrindo o placar antes do intervalo chegar.

Entretanto, no segundo tempo, uma chuva de gols. Ao time visitante, a melhor chance saiu bem no comecinho com Bogarde parando na defesa de Fährmann. Se os azuis reais foram bem na primeira parte, na segunda deitaram e rolaram. Assim, em duas oportunidades, Harit serviu Hoppe que marcou dois gols seguidos, um hat-trick do garoto.

Não satisfeito em apenas dar assistências, Amine Harit deixou também a sua marca na partida, fechando o placar em 4 a 0 para o Schalke 04 diante do Hoffenheim.

Escalações:

Schalke: Fährmann; Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac; Schopf, Stambouli, Serdar, Harit; Hoppe, Uth.

Hoffenheim: Baumann; Posch, Vogt, Bogarde; Gacinovic, Baumgartner, Samassekou, John; Kramaric, Bebou, Belfodil.

Schalke estava sem vencer na Bundesliga por 30 jogos

Na rodada passada após ser derrotado pelo Hertha Berlin, a equipe chegou a marca de 30 jogos sem vencer. No entanto, a última vez que ganhou uma partida no campeonato foi em 17 de janeiro do ano passado, ou seja, quase um ano sem vitórias.

Agora, além de espantar a crise, o time também deixou o recorde de 31 jogos sem vencer para o Tasmania Berlin, equipe alemã da capital.

Próximo compromisso de Schalke 04 e Hoffenheim

Então, pela décima sexta rodada da Bundesliga, o Hoffenheim recebe o Arminia no próximo sábado (16), às 11h30. No domingo (17), o Schalke visita o Eintracht Frankfurt às 14h.