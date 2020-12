Eintracht Frankfurt x Borussia M’gladbach: onde assistir e escalações

Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach se enfrentam nesta terça-feira (15), às 14h30, pela décima segunda rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, na Commerzbank-Arena. Neste confronto, a equipe do Gladbach sai em vantagem, já que possui dezessete pontos contra treze, do Frankfurt. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Eintracht Frankfurt x Borussia M’gladbach: onde assistir?

A partida entre Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach possui transmissão do Onefootball, às 14h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do site oficial do aplicativo.

Como estão as equipes na temporada?

Em 9º lugar, a equipe de Frankfurt possui treze pontos. Contudo, não faz uma boa temporada, já que a última vitória aconteceu na terceira rodada. Dessa maneira, venceu duas vezes, empatou sete e perdeu duas.

Enquanto isso, o Mönchengladbach aparece em 8º, com dezessete. Se vencer, pula para a 5ª posição, mas precisa torcer também por um tropeço do Dortmund e seus rivais que estão acima na tabela. Assim, conta com quatro vitorias, cinco empates e duas derrotas.

Nas oitavas de final da Champions League, vai enfrentar o Manchester City.

Possíveis escalações de Eintracht Frankfurt x Borussia M’gladbach

Ache e Willems seguem lesionados. Mas André Silva e Durm estão disponíveis, confirmou o treinador Adi Hütter em coletiva.

Provável Frankfurt: Trapp; Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Durm, Sow, Rode, Kostic; Kamada; Dost, Silva.

🗣 “It's looking good regarding @andrevsilva19. He trained fully today and is possibly an option for tomorrow – Adi Hütter's key quotes ahead of #SGEBMG. #SGE https://t.co/fXeH121kfU — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) December 14, 2020

Hofmann e Sommer são os principais desfalques da equipe visitante. Ademais, Neuhaus está suspenso, já que levou cartão amarelo na última rodada.

Provável Borussia: Sippel; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Zakaria; Embolo, Stindl, Thuram; Plea.

Confira todos os jogos da rodada do Alemão

Além disso, a décima segunda rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas durante a semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Hoje:

Werder Bremen x Borussia Dortmund – 16h30

Stuttgart x Union Berlin – 16h30

Herha Berlin x Mainz – 16h30

Amanhã:

Schalke 04 x Freiburg – 14h30

Hoffenheim x RB Leipzig – 16h30

Bayern de Munique x Wolfsburg – 16h30

Arminia x Augsburg – 16h30

Colônia x Bayer Leverkusen – 16h30