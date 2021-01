Frankfurt x Bayer Leverkusen: onde assistir ao jogo de hoje (02/01)

Buscando a liderança, o Bayer Leverkusen visita o Eintracht Frankfurt neste sábado (02), às 11h30, pela décima quarta rodada do Campeonato Alemão, na Commerzbank-Arena. Se vencer, equipe visitante dorme na liderança, com trinta e um pontos. Ademais, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Frankfurt x Bayer Leverkusen: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 11h30 (Horário de Brasília).

+ 2020: o ano do Bayern de Munique; relembre os melhores momentos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leverkusen quer a liderança na Bundesliga

Em 9º lugar, com dezessete pontos, o time do Frankfurt tem como principal objetivo alcançar a parte de cima da tabela para, assim, conquistar uma vaga em competições internacionais. Contudo, venceu três jogos, empatou oito e perdeu dois.

O Bayern venceu o confronto direto na rodada passada e, dessa maneira, assumiu a liderança. Agora, se quiser retomar a ponta da tabela, o Leverkusen, na vice-liderança com vinte e oito pontos, precisa derrotar o adversário fora de casa e torcer por um tropeço do líder. Por fim, na Liga Europa, enfrenta o Young Boys pela segunda fase.

Possíveis escalações de Frankfurt x Bayer Leverkusen

Em entrevista coletiva, o técnico Adi Hütter falou sobre a condição física de André Silva. Para o comandante, o português está apto para jogar. Enquanto isso, Ache, Rode e Willems estão fora do confronto.

Provável Frankfurt: Trapp; Abraham, Hinteregger, Hasebe; Durm, Ilsaker, Sow, Kamada; Kostic, Barkok, Silva.

Ademais, a equipe visitante possui uma extensa lista de desfalques. Começando com Wendell e Sinkgraven, que não viajaram com o restante da equipe. Dessa maneira, fecham a lista Santiago Arias, Aránguiz, Palacios, Paulinho e os irmãos Lars e Sven Bender.

Provável Bayer: Hradecky; Dragovic, Tah, Tapsoba, Jedvaj; Amiri, Baumgartlinger, Wirtz; Bailey, Schick, Diaby.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima quarta rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Arminia x Borussia Monchengladbach – 11h30

Colônia x Augsburg – 11h30

Hoffenheim x Freiburg – 11h30

Werder Bremen x Union Berlin – 11h30

Hertha Berlin x Schalke 04 – 14h30 – BAND e Onefootball

Stuttgart x RB Leipzig – 16h30

Borussia Dortmund x Wolfsburg – Domingo -11h30

Bayern x Mainz – Domingo – 14h