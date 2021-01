Hamburgo x Osnabrück: onde assistir e possíveis escalações (18/01)

Hamburgo e Osnabrück se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 16h30, pela décima sexta rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão, conhecida como 2. Bundesliga, no Volksparkstadion. Enquanto uma equipe briga pela liderança, a outra precisa subir na tabela para afastar-se da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Hamburgo x Osnabrück: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do site oficial da plataforma.

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Hamburgo aparece em segundo lugar na classificação, com trinta pontos, ou seja, apenas dois a menos que o líder, o Bochum. Portanto se garantir a vitória neste confronto, assume provisoriamente a ponta da tabela, tendo um ponto de vantagem. Dessa maneira, possui nove vitórias, três empates e três derrotas.

Enquanto isso, o time visitante ocupa o 11º, contabilizando no total vinte e dois pontos. O principal objetivo do Osnabrück é subir na tabela, então se ganhar os três pontos hoje, pula termina a rodada em 8º. Por fim, venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu cinco.

Possíveis escalações de Hamburgo x Osnabrück

Ao time da casa, os jogadores Amadou Onana, Jan Gyamerah e Xavier Amaechi treinaram arduamente no fim de semana e por isso são tidos como dúvidas para este confronto. Entretanto, Klaus Gjasula ainda permanece indisponível visto a gravidade de sua lesão no joelho, informou o site oficial do clube.

Possível Hamburgo: Ulreich; Vagnoman, Leistner, Ambrosius, Leibold; Heyer, Jatta, Kinsombi, Dudziak, Kittel; Terodde.

Enquanto isso, ao time visitante, nenhuma alteração na equipe titular deve ser feita, já que novas lesões não apareceram no plantel.

Possível Osnabrück: Kuhn; Engel, Gugganig, Beermann, Wolze; Reis, Blacha; Kerk, Schmidt, Amenyido; Santos.

Confira os resultados da rodada

Além disso, a décima sexta rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão trouxe também outras oito partidas no fim de semana. Ademais, confira todos os resultados.