Copa da Alemanha: confira os jogos das oitavas de final

A Federação Alemã de Futebol, ou DFB como é conhecida, definiu em sorteio realizado neste domingo (03) os confrontos pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Os jogos estão marcados para acontecer nos dias 2 e 3 de fevereiro. Então, confira todas as partidas válidas pelas oitavas.

Confrontos definidos pelas oitavas de final

Ao todo, dezesseis times entram em campo em busca do título da Copa da Alemanha, divididos em oito jogos. A competição traz equipes da elite do Campeonato Alemão como Wolfsburg, Schalke 04, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Colônia, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen.

Mas também engloba times de diferentes divisões, como a segunda e terceira. Ademais, quatro clubes ainda não jogaram a segunda fase. Mas, durante a realização do sorteio, a Federação alinhou corretamente estes times em possíveis confrontos.

Wolfsburg x Schalke 04

Stuttgart x Borussia Mönchengladbach

Holstein Kiel/Bayern München x Darmstadt 98

Werder Bremen x Greuther Fürth

RB Leipzig x Bochum

Borussia Dortmund x Paderborn

Jahn Regensburg x. Colônia

Rot-Weiss Essen x Bayer Leverkusen/Eintracht Frankfurt

Datas da Copa da Alemanha

Os jogos das oitavas de final da competição alemã acontecem nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2021. No mês seguinte, também nos dias 2 e 3, acontecem as partidas das quartas. As semis acontecerão em 1 e 2 de maio.

Então, a grande e esperada final está marcada para o dia 13 de maio, no Estádio de Berlim. Ademais, não se sabe se os jogos da competição poderão ter torcida, devido à pandemia do coronavírus, já que cada país possui regras e determinações diferentes, principalmente com a segunda onda na Europa.

Dois jogos restantes na Copa da Alemanha

Entretanto, a segunda fase da Copa da Alemanha ainda não acabou para alguns. No dia 12 de janeiro, o Bayer Leverkusen entra em campo contra o Eintracht Frankfurt, às 16h45. No dia seguinte, o Bayern de Munique enfrenta o Holstein Kiel, no mesmo horário.