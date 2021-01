Hertha Berlin x Schalke 04: onde assistir e possíveis escalações (02/01)

Hertha Berlin e Schalke 04 se enfrentam neste sábado (02), às 14h30, pela décima quarta rodada do Campeonato Alemão, no Estádio Olímpico de Berlim. Ambas as equipes precisam do resultado para se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Hertha Berlin x Schalke 04: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, às 14h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do aplicativo Onefootball.

Como estão as equipes na temporada?

Em 14º, com treze pontos, o time da capital alemã busca o triunfo para se afastar de vez da zona da degola na classificação. Com o resultado, pula três posições, com dezesseis na conta. Dessa maneira, possui três vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Por outro lado, na lanterna do campeonato com quatro pontos, o Schalke busca neste sábado a sua primeira vitória na Bundesliga. Então, contabiliza quatro empates e nove derrotas. Ademais, seu único triunfo positivo até agora foi pela Copa da Alemanha, ao classificar-se para as oitavas.

Possíveis escalações de Hertha Berlin x Schalke 04

Para a equipe da casa, Ascacíbar e Boyata não treinaram nos últimos dias e por isso estão fora deste jogo, como informou o clube em seu site oficial. Mas Cordoba pode estar de volta ao time.

Provável Hertha: Schwolow; Pekarik, Plattenhardt, Mittelstadt, Torunarigha; Stark, Darida, Guendouzi; Cunha, Lukebakio, Piatek.

Com novo treinador, os azuis estão esperançosos. Christian Gross não possui em seu elenco Gonçalo Paciência, Bentaleb, Ibisevic e Ludewig. Mas Sané e Mascarell são dúvidas e podem aparecer nos titulares.

Provável Schalke: Fährmann; Stambouli, Kabak, Nastasic, Oczipka; Mascarell, Serdar; Schöpf, Harit, Uth, Raman.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima quarta rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Arminia x Borussia Monchengladbach – 11h30

Colônia x Augsburg – 11h30

Hoffenheim x Freiburg – 11h30

Werder Bremen x Union Berlin – 11h30

Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen – 11h30

Stuttgart x RB Leipzig – 16h30

Borussia Dortmund x Wolfsburg – Domingo -11h30

Bayern x Mainz – Domingo – 14h