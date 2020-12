Copa da Alemanha: confira os classificados às oitavas

Com boa parte dos jogos da segunda fase da Copa da Alemanha encerrados nesta quarta-feira (23), o torcedor finalmente pode conhecer alguns dos classificados para as oitavas de final da competição. Entre eles, Borussia Dortmund, Schalke 04, RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach. Então, confira os classificados.

O sorteio que define os confrontos das oitavas será realizado pela Federação Alemã de Futebol, a DFB, no domingo, 3 de janeiro de 2021.

Borussia Dortmund vence o Braunschweig

Pela Bundesliga, o Dortmund pode até sofrer para alcançar a liderança. Mas, na Copa da Alemanha, garantiu facilmente a classificação. Então, na última partida do ano, derrotou o Braunschweig por 2 a 0. Hummels, aos 12 minutos do primeiro tempo, abriu o placar.

Sancho, nos acréscimos finais, ampliou o resultado e carimbou o passaporte dos aurinegros para as oitavas de final da Copa da Alemanha.

Schalke 04 garante a primeira vitória na temporada

Sem vencer na Bundesliga e ameaçado pelo rebaixamento, o Schalke finalmente conseguiu a primeira vitória da temporada. Diante do SSV Ulm 1846, time da quarta divisão alemã, se classificou para as oitavas.

Aos 27 minutos, Serdar abriu o placar para o time azul. Na segunda etapa, Raman fez outros dois gols da partida. No entanto, Reichert teve tempo para marcar o de honra ao time da casa no finalzinho de jogo.

Dessa maneira, espera o sorteio para saber quem será o adversário.

Borussia Mönchengladbach está nas oitavas

Por fim, em goleada de 5 a 0, os Potros venceram o Elvesberg pela segunda fase, deixando os rivais sem qualquer chance ou expectativa de virar o placar. Wolf, Bénes e Stindl marcaram no primeiro tempo.

Para piorar a situação, o Elvesberg perdeu um jogador ainda na primeira etapa, já que foi expulso. Assim, no segundo tempo, Hermann e Villalba fecharam o placar, garantindo a vaga nas oitavas.

Confira todos os classificados na Copa da Alemanha

Hoffenheim 2 (6) x (7) 2 Greuther Furth

Augsburg 0 x 3 RB Leipzig

SSV Ulm 1846 1 x 3 Schalke 04

Colônia 1 x 0 Vfl Osnabruck

x 0 Vfl Osnabruck Eintracht Braunschweig 0 x 2 Borussia Dortmund

Union Berlin 2 x 3 Paderborn

Elvesberg 0 x 5 Borussia Mönchengladbach

Dynamo Dresden 0 x 3 Darmstadt

Rot-Weiss Essen 3 x 2 Fortuna Dusseldorf

x 2 Fortuna Dusseldorf Wolfsburg 4 x 0 Sandhausen

x 0 Sandhausen Stuttgart 1 x 0 Freiburg

x 0 Freiburg Mainz 2 (0) x (3) 2 Bochum

Hannover 0 x 3 Werder Bremen

Wehen Wiesbaden 0 (2) x (4) 0 Jahn Regensburg

Dois jogos restantes na Copa da Alemanha

Entretanto, a segunda fase da Copa da Alemanha ainda não acabou para alguns clubes alemães. No dia 12 de janeiro, o Bayer Leverkusen entra em campo contra o Eintracht Frankfurt, às 16h45. No dia seguinte, o Bayern de Munique enfrenta o Holstein Kiel, no mesmo horário.