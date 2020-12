Marcus Thuram é suspenso e multado após cuspir em adversário; assista

O jogador Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, recebeu como punição da Federação Alemã de Futebol a suspensão por seis jogos, além de multa de 40 mil euros imposta, por cuspir em jogador do Hoffenheim no último fim de semana pelo Campeonato Alemão.

O que aconteceu em campo com Marcus Thuram?

No último sábado (19), em partida válida pela décima terceira rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach recebeu o Hoffenheim. A equipe anfitriã saiu na frente, com gol de pênalti de Stindl.

Entretanto, na segunda etapa, Kramaric deixou tudo igual. Minutos depois, Marcus Thuram discutiu com Stefan Posch e, em ato de fúria, cuspiu no jogador adversário. O árbitro, ao rever a cena no VAR, mostrou o cartão vermelho para Thuram. No final da partida, Sessegnon virou o resultado para o Hoffenheim.

Assim, assiste o momento do lance.

Marcus Thuram foi multado em um mês de salários pelo Gladbach e suspenso por cinco jogos por ter cuspido num adversário. pic.twitter.com/WTaMdrWNkG — B24 (@B24PT) December 21, 2020

Então, qual é a multa aplicada?

O tribunal esportivo da Federação Alemã de Futebol, ou DFB, decidiu deixar Thuram suspenso por seis jogos, tanto da Bundesliga como Copa da Alemanha. Uma multa de 40 mil euros também foi imposta ao clube.

Em comunicado oficial, o Gladbach indica que aceitou a decisão da DFB e que não vai recorrer. Além disso, o clube também confirma que multou o jogador, retirando um mês de salário que será doado para uma causa social.

Ademais, os jogos que Marcus Thuram está fora são: SV Elversberg na terça (22) pela Copa da Alemanha, e na Bundesliga contra o Arminia Bielefeld, no dia 2 de janeiro, Bayern de Munique em 8 de janeiro, Stuttgart no dia 16 e Werder Bremen em 19 de janeiro.

Confira, a seguir, a declaração da DFB sobre o caso.

“O tribunal desportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB) entregou a Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, uma suspensão de seis jogos e multa de € 40.000, na sequência de uma acusação do comité de controle da DFB por agressão a um oponente em violação dos regulamentos desportivos.

Cinco das seis partidas serão disputadas diretamente na Bundesliga e na Copa. Thuram foi expulso pelo árbitro Frank Willenborg aos 78 minutos da partida da Bundesliga entre Mönchengladbach e Hoffenheim no dia 19 de dezembro de 2020, após cuspir no rosto do adversário Stefan Posch”.

Jogador se manifestou nas redes sociais

Por fim, em postagem no Twitter, Thuram se desculpou pela atitude que teve em campo e disse que vai aceitar todas as consequências. Confira abaixo o que disse o atleta.

“Hoje aconteceu algo que não está em meu caráter e nunca deve acontecer. Eu reagi a um oponente de uma maneira errada e algo aconteceu acidentalmente e sem intenção. Eu peço desculpas a todos, ao Stefan Posch,aos meus oponentes, aos meus companheiros de equipe, para a minha família e para todos aqueles que viram a minha reação. E claro, eu aceito todas as consequências do meu gesto”.