A DFB, Federação Alemã de Futebol, realizou no último domingo (8) o sorteio dos confrontos da segunda fase pela Copa da Alemanha 2020/21, ou DFB Pokal. As partidas acontecem nos dias 22 e 23 de dezembro.

Ao todo, trinta e dois times disputam a vaga para as oitavas de final. É válido lembrar que todas as rodadas são jogos únicos, ou seja, em sistema eliminatório. Ademais, a grande final acontece no dia 13 de maio de 2021.

Como funciona a Copa da Alemanha?

A Pokal possui o mesmo significado e importância que a Copa do Brasil tem para os brasileiros, englobando equipes das mais variadas divisões do país. Entretanto, possui um formato bem diferente.

A Copa da Alemanha funciona com cinco fases em esquema de de mata-mata, com jogos únicos, visto que os times possuem apenas uma chance de ter a classificação. Em caso de empate, a prorrogação é iniciada e se for preciso, para a disputa de pênaltis.

A primeira fase consiste em 64 times disputando vaga para a segunda rodada. Apenas 32 se classificam. A partir daí, o sorteio pela Federação é realizado para definir os jogos.

Na segunda fase, os times se enfrentam para definir quais os 16 sortudos que estão nas oitavas de final. Então, vem as quartas, semis e a tão sonhada final que define o campeão alemão. Além de levantar o caneco de vencedor, o clube também leva uma bagatela em dinheiro.

Confrontos definidos pela segunda fase

Ademais, os quinze jogos da segunda fase estão certos.

VfB Stuttgart – SC Freiburg

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt

FC Augsburg – RB Leipzig

1. FC Union Berlin – SC Paderborn 07

Eintracht Braunschweig – Borussia Dortmund

Hannover 96 – Werder Bremen

1. FC Köln – VfL Osnabrück

FSV Mainz 05 – VfL Bochum

Holstein Kiel – FC Bayern München

TSG 1899 Hoffenheim – SpVgg Greuther Fürth

VfL Wolfsburg – SV Sandhausen

SSV Ulm 1846 Fußball – FC Schalke 04

SV 07 Elversberg – Borussia Mönchengladbach

SV Wehen Wiesbaden – SSV Jahn Regensburg

Dynamo Dresden – SV Darmstadt 98

Rot-Weiss Essen – Fortuna Düsseldorf

O que esperar da competição?

É comum que grandes times da Alemanha cheguem mais longe na Copa da Alemanha pelas grandes diferenças entre si, desde a qualidade até a divisão de recursos.

Entretanto, muitas destas pequenas equipes conseguem apresentar um desempenho inegavelmente bom e superar até mesmo times grandes e premiados.

É provável que Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Eintracht Frankfurt e outras equipes que disputam a Bundesliga cheguem como favoritas, mas nada é dado como certo, já que o futebol é algo imprevisível.

O Bayern de Munique é o atual campeão. Dessa maneira, são vinte títulos na história.