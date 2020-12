Schalke 04 demite técnico Manuel Baum, o segundo na temporada

O Schalke 04 anunciou em perfil oficial na manhã desta sexta-feira (18) a demissão do técnico Manuel Baum, no comando da equipe azul desde setembro deste ano. Essa, no entanto, é a segunda troca de treinador em uma mesma temporada. David Wagner, ex-treinador, caiu na segunda rodada da Bundesliga. Ademais, Huub Stevens comandará a equipe como técnico interino.

Schalke 04 ainda não venceu no campeonato

Passando por uma terrível crise dentro e fora de campo, os azuis reais não anotam uma vitória no Campeonato Alemão desde janeiro deste ano, ou seja, desde a temporada passada. Assim, a última vez que venceram foi no dia 17 de janeiro, pela 18ª rodada da Bundesliga, contra o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1. Desde então, apenas empates e derrotas.

Nesta temporada 2020/21, é o lanterna do campeonato, com apenas quatro pontos, ou seja, somando apenas empates. Ademais, a crise vem se alastrando desde a temporada passada, já que os alemães quase caíram para a segunda divisão. Mas, graças aos empates, permaneceram na elite.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na Copa da Alemanha, o time conseguiu se classificar, sendo esta a única vez que venceu. Pela segunda fase, vai enfrentar o SSV Ulm 1846 Fußball. Em amistosos, também venceu.

E agora, como fica a situação do Schalke?

O Schalke anunciou que Huub Stevens será o técnico interino do time por enquanto. Esta é a quarta vez que o holandês assume o comando. Por dois períodos, foi o treinador principal. São eles 1996 e 2002, e 2011 e 2012.

Além disso, ele também conquistou dois títulos: a taça UEFA e uma Copa da Alemanha, em 2001 e 2002.

Em 2019, Domenico Tedesco foi mandado embora no final da temporada, e Stevens assumiu as rédeas provisoriamente. Em julho do mesmo ano, David Wagner chegou para ser o novo treinador do time dos mineradores, ficando por 1 ano e dois meses, sem apresentar bons resultados. Então, Manuel Baum foi anunciado em setembro deste ano.

Jochen Schneider, Diretor de Esportes, agradeceu aos serviços de Baum, mas que, infelizmente devido ao complicado momento em que vive o clube, essa foi a melhor decisão.

“O jogo em casa contra o Arminia Bielefeld é extremamente importante para o nosso clube. A decepcionante exibição frente ao Freiburg mostrou-nos que a equipe necessita de um novo ímpeto para ter sucesso neste jogo. Confiamos em Huub Stevens e Mike Büskens para fazer exatamente isso. Agradecemos a Manuel Baum pelo seu trabalho incansável e desejamos-lhe tanto pessoal como profissionalmente o melhor para o futuro”.

Neste fim de semana, no sábado (19), o Schalke 04 recebe o Arminia, às 11h30, na Veltins Arena, pela décima terceira rodada da Bundesliga.

https://twitter.com/s04_en/status/1339895700398759936