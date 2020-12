Depois da demissão do técnico Lucien Favre, o Borussia Dortmund entra em campo nesta terça-feira (15), às 16h30, contra o Werder Bremen, no Weserstadion, pela décima segunda rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

A partida entre Werder Bremen e Borussia Dortmund possui transmissão do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do site oficial da plataforma.

A equipe anfitriã ocupa o 13º lugar, com apenas onze pontos. Se vencer, pula para a 9ª posição, com catorze, mas precisa contar também com tropeços dos rivais que estão acima na tabela, principalmente o Frankfurt. Ao todo, são duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Enquanto isso, a equipe aurinegra não vem bem no campeonato. Em 5º, possui dezenove pontos, completando três rodadas sem vencer. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou um e perdeu quatro. Além disso, o time será comandado por Edin Terzic.

Nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o Sevilla.

Para a equipe da casa, Davie Selke segue em recuperação e não estará disponível para hoje, confirmou o técnico Florian Kohfeldt. Rashica também é baixa e Füllkrug é dúvida.

🗣️ Florian #Kohfeldt on the squad:

"All of the players involved in Leipzig are in good condition and are available for tomorrow's game. @davieselke27 has had an MRI that indicated a problem with his thigh. We're seeking further expert opinions on that."#werder #svwbvb pic.twitter.com/WgJSUU8bBn

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) December 14, 2020