Cádiz x Athletic Bilbao: onde assistir e possíveis escalações (15/02)

Fechando a 23ª rodada do Campeonato Espanhol, Cádiz e Athletic Bilbao se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 17h, no Estadio Ramón de Carranza. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela de classificação. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Cádiz x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, a partir das 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Cádiz x Athletic Bilbao

Marcos Mauro foi expulso na partida contra o Real Sociedad e por isso não está disponível hoje. Além disso, Izquierdo e Jonsson não aparecem na convocação oficial divulgada pelo clube.

Possível Cádiz: Ledesma; Carcelén, Cala, Alcalá, Espino; Perea, Fali, José Mari, Salvi; Negredo, Lozano.

O time do Bilbao não possui novas baixas no plantel. Assim, é provável que repita a escalação titular da última partida do Campeonato.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Balenziaga, Capa, Nuñez, Martínez; Morcillo, Vencedor, Muniain, Dani García; Raúl García, Williams.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, o fim de semana trouxe outros jogos pela vigésima terceira rodada do Campeonato Espanhol. Então, confira todos os resultados.

Celta de Vigo 3 x 1 Elche

Granada 1 x 2 Atlético de Madrid

Sevilla 1 x 0 Huesca

Eibar 1 x 1 Real Valladolid

Barcelona 5 x 1 Alavés

Getafe 0 x 1 Real Sociedad

Real Madrid 2 x 0 Valencia

Levante 0 x 1 Osasuna

Villarreal 1 x 2 Betis

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 15º com vinte e quatro pontos, o Cádiz precisa somar pontos para afastar-se completamente da zona de rebaixamento. Se vencer, desbanca o rival de hoje e ocupa a 11ª posição com vinte e sete. Dessa maneira, tem seis vitórias, seis empates e dez derrotas.

Por outro lado, o Bilbao está em 11º com vinte e cinco. Depois de consagrar-se campeão da Supercopa da Espanha em cima do Barcelona, a equipe do Athletic caiu de rendimento no Campeonato Espanhol e agora precisa se recuperar. Assim, venceu sete jogos, empatou quatro e perdeu dez.