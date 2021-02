Neymar sofre lesão, desfalca PSG por um mês e desabafa em rede social

Na vitória do PSG por 1 a 0 contra o Caen, da segunda divisão francesa, na última quarta-feira (10) pela Copa da França, Neymar saiu de campo machucado antes mesmo de ser substituído. Agora, o clube confirmou que sofreu uma lesão no adutor longo esquerdo, desfalcando o time por um mês. Então, veja o que aconteceu.

Neymar sofre lesão em partida do PSG contra Caen

Jogando pela Copa da França, a equipe de Paris estava na frente com gol de Kean e assistência de Neymar. Entretanto, aos 10 minutos, o brasileiro sofreu uma dura entrada de Yago e ficou no chão, machucado.

Depois de atendimento, Neymar saiu de campo para o vestiário, entregou a braçadeira para Mbappé e seques esperou a substituição de Mauricio Pochettino, reforçando assim a ideia de estar machucado gravemente. Ao final da partida, o técnico falou sobre a possível lesão. Para ele, era impossível prever o que realmente aconteceu.

Na manhã desta quinta (11), o clube se posicionou. Segundo o comunicado, Neymar sofreu uma lesão no adutor longo esquerdo, com indisponibilidade de aproximadamente 4 semanas, ou seja um mês, dependendo do curso.

Em rede social, Neymar desabafa sobre lesão

Depois do jogo, Neymar utilizou as redes sociais para falar sobre o acontecido. Na tarde desta quinta (11), publicou no Instagram uma foto em que aparece deitado no gramado, e na legenda falando sobre as críticas que recebe.





Quais jogos Neymar vai perder?

Neste fim de semana, a equipe entra em campo neste sábado (13) pela 25ª rodada do Campeonato Francês contra o Nice. Lutando pela liderança, o craque estará fora, já que permanece machucado por quatro semanas.

Além disso, na próxima terça-feira (16), enfrenta o Barcelona no Camp Nou pela primeira partida das oitavas da Champions League. Com histórico de desfalcar o time francês em decisões, Neymar novamente não estará presente.

No dia 21 de fevereiro, em jornada contra o Monaco, também não estará presente. Depois, o jogo contra o Dijon e Bordeaux. Entretanto, restam dúvidas também se Neymar estará apto para jogar no jogo de volta contra o Barcelona em Paris, no Parc des Princes, no dia 10 de março.