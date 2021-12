Cádiz x Granada: onde assistir, horário e escalações – 13/12

Pela décima sétima rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Cádiz x Granada se enfrentam nesta segunda-feira, 13/12, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Estadio Nuevo Mirandilla. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Cádiz x Granada: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo neste domingo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estadio Nuevo Mirandilla, cidade de Cádiz, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Cádiz aparece em décimo nono lugar com 12 pontos no Campeonato Espanhol. Dessa maneira, ocupando a zona de rebaixamento, o elenco anfitrião precisará vencer o confronto desta segunda-feira se quiser deixar a degola e se afastar por completo do perigo. Ao longo da temporada, coleciona duas vitórias, seis empates e oito derrotas.

Enquanto isso, o Granada aparece em décimo quinto lugar com 15 pontos, ou seja, venceu em toda a competição três confrontos, empatou seis e perdeu outros seis também. Por isso, deve entrar em campo completamente focado com os seus melhores jogadores em busca dos três pontos para que, dessa maneira, possa garantir pontos e nas próximas rodadas subir na tabela.

Escalações de Cádiz x Granada:

Alarcón, José Mari e Garrido estão indisponíveis para o confronto de hoje.

Do outro lado, Lozano e Machís continuam fora do plantel de jogadores.

Cádiz: Ledesma; Espino, Chust, Haroyan, Akapo; Carcelén, Fernández, Jonsson, Perea; Lozano, Rúben Sobrino

Granada: Luís Maximiano; Quini, Abram, Torrente, Neva; Gonalons, Escudero, Milla, Antonio Puertas; Suárez, Jorge Molina

Leia também:

Quando é o jogo de volta na final da Copa do Brasil 2021?