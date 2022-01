Caldense x América-MG: onde assistir, horário e escalações hoje – 25/01

O confronto da primeira rodada do Campeonato Mineiro entre Caldense x América-MG acontece nesta terça-feira, 25/01, com a bola rolando a partir das 21h (horário de Brasília), jogando no Estádio Ronaldão. Com transmissão ao vivo pela TV, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Caldense x América-MG

O SporTV, canal disponível na TV paga, vai exibir o jogo ao vivo com cobertura completa disponível somente para assinantes dos serviços para todo o Brasil.

Outra opção é acompanhar online através do Premiere, serviço de streaming por assinatura no site oficial ou então aplicativo para Android e iOS.

Horário: 21h (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Premiere por assinatura (www.premiere.globo.com)

Escalações de Caldense x América-MG

Depois de deixar a desejar na temporada passada, o Caldense promete entrar em campo para mostrar bom desempenho nesta terça-feira e garantir assim os primeiros três pontos do novo Campeonato Mineiro em 2022. Além disso, o elenco promete vir completo para campo.

Do outro lado, o América Mineiro é o atual vice-campeão, já que foi derrotado na final pelo Atlético-MG, autor da Tríplice Coroa no ano passado. Por isso, o elenco do Coelho pretende se esforçar ao máximo para não bater na trave desta vez e, quem sabe assim, levar para o Independência o troféu de vencedor do ano.

Escalação do Caldense: Renan; Jonathan Costa, Lucas, Filipi Sousa, Michael; Alemão, Marcos Vinícius, Pablo Silva; Kaíque, Neto Costa, João Diogo

Escalação do América-MG: Jailson; Gustavo Mendes, Iago Maidana, Arthur, Marlon; Juninho, Índio Ramirez, Alê; Wellington Paulista, Everaldo

