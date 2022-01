Decisão vai contar com transmissão pela televisão aberta e na fechada

Santos e Palmeiras vão definir a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na próxima terça-feira, 25 de janeiro, no Allianz Parque, a casa do alviverde, a partir das 10h (horário de Brasília). Durante toda a edição, os confrontos foram transmitidos tanto pela TV aberta como na fechada. Agora, saiba onde vai passar a final da Copinha 2022 ao vivo.

Onde vai passar a final da Copinha 2022 ao vivo?

A final da Copinha entre Santos e Palmeiras terá transmissão da Rede Globo e Rede Vida, na TV aberta, e também no SporTV, emissora disponível somente em operadoras por assinatura, na próxima terça, 25 de janeiro de 2022, a partir das 10 horas da manhã pelo horário de Brasília no Allianz Parque, em São Paulo.

A Federação Paulista de Futebol divulgou que a decisão contará com três maneiras de assistir ao vivo os lances. A primeira opção é a Rede Globo, que decidiu alterar a programação para ceder espaço para receber a partida dos times paulistas. O jogo será transmitido às 10 horas da manhã, após o programa Mais Você. Para assistir, basta sintonizar os canais na TV aberta.

A emissora não sinalizou se vai transmitir a partida para todo o Brasil. A narração será de Cleber Machado.

Outra opção também está disponível na televisão aberta. Trata-se da Rede Vida, canal disponível tanto por satélite, cabo, digital e gratuita. Na parte da manhã, o canal vai passar o jogo da Copinha após a Missa Especial com Dom Odilo.

Canais: SKY – 06; OI – 28 / 17 ; VIVO – 229 / 243 / 529; CLARO TV – 193 / 693 / 17 / 517 ; TV Alphaville – 192

Por fim, outra maneira de assistir ao vivo a final da Copinha é pelo SporTV, canal disponível somente em operadoras por assinatura como a Sky, Oi, Claro e VIVO. Para adquirir a emissora, é necessário ter contrato com uma das empresas anteriores e adquirir o serviço no pacote de canais. Os valores variam de acordo com cada segmento. O jogo vai passar após o programa SporTV News ao vivo.

Canais: SKY – 39 / 439; OI – 39; VIVO – 39 / 339 / 819 / 539; CLARO TV – 39 / 539; DIRECT TV – 2135

Santos e Palmeiras são finalistas na Copinha 2022

Dois dos maiores clubes de São Paulo vão disputar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. Trata-se de Santos e Palmeiras. De um lado, o time da Vila Belmiro tem 3 títulos, enquanto o alviverde tenta conquistar a primeira taça de sua história.

Para chegar até aqui, o Santos passou por grandes duelos. Terminou em primeiro lugar no grupo 8 com nove pontos depois de vencer os três confrontos. Depois, passou por Chapadinha, Ferroviária, Fluminense, Mirassol e América Mineiro.

Do outro lado, o Palmeiras também terminou em primeiro lugar em seu grupo. Aí, passou por Mauá, Atlético-GO, Internacional, Oeste e por fim o São Paulo.

Confira o chaveamento completo da fase final da temporada.

Onde vai ser a final da Copinha 2022?

Depois de muita espera, a Federação Paulista de Futebol bateu o martelo sobre a final da Copinha. O Allianz Parque, localizado na cidade de São Paulo, é quem vai receber o jogo entre Santos e Palmeiras na terça-feira.

A mudança de espaço aconteceu porque o Estádio do Pacaembu, também na cidade paulista, passa por reformas desde junho de 2021, com o principal objetivo de modernização desde as arquibancadas até vestiários e espaços poliesportivos.

No entanto, somente palmeirenses poderão acompanhar no Estádio a decisão entre Santos e Palmeiras. Trata-se de uma decisão do estado de São Paulo para evitar brigas de torcidas organizadas em clássicos.

Tem prorrogação na Copinha? Entenda como funciona o mata-mata