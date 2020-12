Benevento x Lazio: onde assistir e escalação do jogo de hoje (13/12)

O Benevento recebe nesta terça-feira (15), às 16h45, a Lazio, no Stadio Ciro Vigorito, pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano, a Série A. Se vencer, a equipe visitante pula para a sétima posição, com vinte pontos. Mas para a equipe da casa, o objetivo é escapar do rebaixamento. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Benevento x Lazio: onde assistir?

O jogo entre Benevento e Lazio possui transmissão do canal Bandsports, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Em 15º, com onze pontos, o Benevento precisa somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. Ao todo, venceu três jogos, empatou dois e perdeu seis. Ademais, não participa de nenhuma competição internacional.

Enquanto isso, na parte de cima da tabela, Lazio aparece em 9º, com dezessete pontos. Portanto se vencer, vai para vinte, desbanca o Verona e dorme em 7º lugar. Dessa maneira, possui cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Além disso, nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o Bayern de Munique.

Possíveis escalações de Benevento x Lazio

Filippo Inzaghi não conta com Maggio, mas Viola é novidade no plantel. Todavia, é esperado que o treinador repita a escalação do jogo anterior.

Provável Benevento: Montipo; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Caprari, Ionita, Lapadula,

Por outro lado, para o time visitante, o elenco também deve ser o mesmo do último confronto, com pequenas mudanças. Então, Muriqi segue indisponível.

Provável Lazio: Pepe Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Fares; Immobile, Caicedo.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Além disso, a décima segunda rodada do Campeonato Italiano também traz outras nove partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir a todos eles na plataforma do EI Plus.

Udinese x Crotone – 14h30 – EI Plus

Juventus x Atalanta – Quarta-feira – 14h30

Verona x Sampdoria – Quarta-feira – 16h45

Spezia x Bologna – Quarta-feira – 16h45

Genoa x Milan – Quarta-feira – 16h45

Fiorentina x Sassuolo – Quarta-feira – 16h45

Parma x Cagliari – Quarta-feira – 16h45

Inter x Napoli – Quinta-feira – 16h45

Roma x Torino – Quinta-feira – 16h45