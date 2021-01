Crotone x Roma: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (06/01)

Crotone e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 11h, pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Ezio Scida. Enquanto um tenta chegar até a liderança do torneio, o outro precisa escapar da lanterna do rebaixamento. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Crotone x Roma: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, na tv fechada, às 11h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do EI Plus, serviço de streaming.

Como estão as equipes na temporada?

Lanterna do campeonato, o Crotone quer escapar do rebaixamento de qualquer maneira. Porém, mesmo se vencer o jogo de hoje, indo para doze pontos, ainda permanece na degola devido ao saldo de gols. Além disso, precisa torcer também por tropeços de seus adversários de tabela.

Enquanto isso, a Roma, em terceiro lugar, continua firme na briga pela liderança. Com sete pontos a menos que o Milan, líder do Italiano, o time da capital precisa continuar vencendo se quiser manter-se vivo. Por fim, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Possíveis escalações de Crotone x Roma

É provável que o treinador Stroppa repita a escalação da rodada anterior, já que apenas Benali está indisponível.

Possível Crotone: Cordaz; Luperto, Golemic, Marrone; Pereira, Molina, Henrique, Reca, Zanellato; Messias, Rivieri.

No time comandado por Paulo Fonseca, os jogadores Mirante, Pedro, Santon, Zaniolo, Calafiori, Spinazzola e Pastore ainda não aparecem na lista de convocados divulgada pelo site oficial.

Possível Roma: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Veretout, Peres, Villar, Karsdorp; Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima sexta rodada da Série A segue com outros jogos nesta quarta-feira (06). Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Cagliari x Benevento – 08h30

Bologna x Udinese – 11h

Lazio x Fiorentina – 11h

Sampdoria x Inter – 11h – Sportv

Atalanta x Parma – 11h

Torino x Verona – 11h

Sassuolo x Geona – 11h

Napoli x Spezia – 14h – Bandsports

Milan x Juventus – 16h45 – TNT