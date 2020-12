Genoa x Milan: onde assistir e escalações do jogo de hoje (16/12)

Genoa e Milan se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h45, pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano, a Série A, no Estádio Luigi Ferraris. Se vencer, equipe de Milão vai para trinta pontos e aumenta a distância com os demais times da tabela. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir Genoa x Milan?

O jogo entre Genoa e Milan possui transmissão do canal Bandsports, tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Com vinte e sete pontos, o Milan está em primeiro lugar com folga. Neste momento, possui a vantagem de três pontos, mas, se ganhar hoje e Inter de Milão e Napoli empatarem, aumenta para cinco. Dessa maneira, a equipe de Milão ainda não perdeu no campeonato. Contudo, na Liga Europa, vai enfrentar o Estrela Vermelha.

Enquanto isso, o time do Genoa luta para escapar da zona do rebaixamento. Derrotado pela Juventus na rodada passada, precisa superar o líder hoje para somar pontos. Em 19º, com seis pontos, pula para nove, empatando com a Fiorentina. Dessa maneira, venceu uma, empatou três e perdeu sete.

Possíveis escalações de Genoa x Milan

Criscito e Badelj estão disponíveis para o confronto de hoje, advertiu o site oficial do clube. Zappacosta, entretanto, segue em processo de recuperação.

Provável Genoa: Perin; Masiello, Pellegrini, Goldaniga, Bani; Radovanovic, Lerager, Rovella, Sturaro; Scamacca, Pjaca.

Por outro lado, Ibrahimovic, Kjaer e Gabbia são os jogadores que estão lesionados na equipe do Milan.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Hernandez, Romagnoli; Bennacer (Tonali), Kessie, Calhanoglu, Castillejo; Díaz, Rebic.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Além disso, a décima segunda rodada do Campeonato Italiano também traz outras nove partidas durante a semana. Ademais, você pode assistir a todos eles na plataforma do EI Plus.

Udinese 0 x 0 Crotone

Benevento 1 x 1 Lazio

Juventus x Atalanta – 14h30

Verona x Sampdoria – 16h45

Spezia x Bologna – 16h45

Fiorentina x Sassuolo – 16h45

Parma x Cagliari – 16h45

Inter x Napoli – 16h45

Roma x Torino – Quinta-feira – 16h45