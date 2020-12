Inter de Milão vence Spezia e segue em 2º no Italiano

A Inter de Milão venceu o Spezia por 2 a 1 neste domingo (20), pela décima terceira rodada do Campeonato Italiano, no Giuseppe Meazza. Assim, na vice-liderança, a Inter segue na cola do Milan, marcando apenas um ponto de diferença entre as duas equipes.

Hakimi abriu o placar apenas no segundo tempo. Lukaku, de pênalti, ampliou. Então, nos acréscimos finais, Piccoli marcou para os visitantes, mas não foi o necessário para virar o resultado. Então, veja como foi a partida.

Inter de Milão e Spezia no Campeonato Italiano

No primeiro tempo, as equipes tentaram, mas não conseguiram abrir o placar. Inter foi melhor, apareceu com Lukaku, Brozovic, Young e Lautaro tendo as melhores oportunidades de gol, mas sem sucesso. Enquanto isso, os visitantes mal assustaram o goleiro Handanovic.

Mas na segunda etapa, o jogo mudou. A Inter voltou melhor, pressionando e levando ainda mais perigo ao Spezia. Nos minutos iniciais, em bela jogada entre Lukaku e Lautaro, Hakimi aproveita e manda a bola para as redes do goleiro Provedel.

Na metade da etapa, depois de verificar, o árbitro assinalou penalidade em favor do time anfitrião ao ver a mão na bola de Nzola. Assim, Lukaku cobrou e ampliou o resultado para a Inter de Milão. Enquanto isso, o Spezia chegou a marcar, mas o impedimento foi assinalado.

Mas, faltando segundos para o juiz apitar o fim, Piccoli desta vez acertou o gol de Handanovic, fazendo o gol de honra. Então, por 2 a 1, a Inter de Milão garantiu os três pontos contra o Spezia, com gol de Lukaku e Hakimi.

Escalações:

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Martinez.

Spezia: Provedel; Bastoni, Ismajli, Erlic, Terzi, Vignali; Mora, Ricci, Deiola; Gyasi, Nzola, Acampora.

Inter de Milão segue na cola do líder Milan

As equipes não são apenas rivais devido ao fato de serem da mesma cidade. Nesta temporada, as duas disputam acirradamente a liderança do Campeonato Italiano. Apenas um ponto separa os dois times na tabela.

Ademais, o Milan também venceu hoje por 2 a 1 o Sassuolo, indo para trinta e um pontos, em primeiro lugar. A Inter, com trinta, aparece na vice-liderança. Na próxima quarta-feira (23), o líder enfrenta a Lazio, enquanto a equipe de Conte visita o Verona, pela décima quarta rodada.

Veja os resultados da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, confira todos os resultados das partidas pela décima terceira rodada da Série A, encerrada neste domingo (20).

Fiorentina 1 x 1 Verona

Sampdoria 3 x 1 Crotone

Parma 0 x 4 Juventus

Torino 1 x 1 Bologna

Cagliari 1 x 1 Udinese

Benevento 2 x 0 Geno

Sassuolo 1 x 2 Milan

Inter de Milão 2 x 1 Spezia

Atalanta 4 x 1 Roma (Em andamento)