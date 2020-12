Juventus? PSG? Saiba para onde irá Marcelos após sair do Real Madrid

O lateral esquerdo Marcelo pode estar vivendo seus últimos dias como atleta do Real Madrid. No clube merengue desde janeiro de 2007, o camisa 12 vive fase ruim e o treinador Zinedine Zidane não tem aproveitado o atleta. Com contrato até 2022, Marcelo pediu para ser negociado na próxima janela de transferências, mas que abre no mês que vem, e deve estar fora do Real na próxima temporada.

Qual o futuro de Marcelo sem o Real Madrid?

Aos 32 anos, o brasileiro ainda tem mercado na Europa. Dentre os principais interessados no atleta estão as equipes italianas da Juventus e Inter de Milão, e o time francês do PSG.

Juventus

Marcelo pode ir para a Juventus, caso esteja fora do Real Madrid. Na Velha Senhora, o lateral jogaria novamente com Cristiano Ronaldo, seu companheiro na equipe merengue. Grandes amigos, o brasileiro e o português atuavam pelo mesmo lado na Espanha, e tiveram sucesso conquistando então quatro títulos de Champions League. De acordo com informações, Cristiano já teria ‘atuado’ na tentativa de levar Marcelo ao elenco bianconero.

Inter de Milão

A Inter de Milão deseja ter Marcelo desde a última janela de transferência. No entanto, a equipe acabou não conseguindo avançar nas conversas com o lateral. Agora, fortalecida com o investimento dos chineses, a equipe de Antonio Conte pode então procurar o jogador. O técnico italiano geralmente joga com alas, e devido ao poder ofensivo do camisa 12, o brasileiro pode ser uma boa opção para o elenco Nerazzurro.

PSG

Outro forte concorrente para ter Marcelo, é o PSG. Na França, o brasileiro disputaria vaga com Juan Bernat e Kurzawa, entretanto, o brasileiro tranquilamente é superior que seus concorrentes na lateral esquerda. Além disso, no PSG, o atleta jogaria ao lado de Neymar, seu companheiro de Seleção Brasileira.