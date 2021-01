Inter de Milão x Crotone: onde assistir ao jogo de hoje (03/01)

O Campeonato Italiano está de volta! Neste domingo (03), a Inter de Milão entra em campo pela primeira vez no ano de 2021 contra o Crotone às 08h30, pela décima quinta rodada, no Giuseppe Meazza. Brigando pela liderança, a equipe de Conte precisa, além de vencer, contar com um tropeço do Milan. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Inter de Milão x Crotone: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, na tv fechada, às 08h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma do EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar na tabela, com trinta e três pontos, a Inter briga pela liderança do campeonato. A diferença é de apenas um ponto, portanto se ganhar hoje e o Milan perder ou empatar, o time de Conte assume a primeira posição.

Enquanto isso, o Crotone luta para escapar da zona de rebaixamento. Com apenas nove pontos, ocupa o 19º lugar. Vencendo hoje, pula para doze, ou seja, está fora da zona da degola.

Possíveis escalações de Inter de Milão x Crotone

Sem novas mudanças, o técnico Conte não pode contar com Alexis Sanchez, Pinamonti e Vecino, já que estão lesionados.

Provável Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Young, Brozovic, Barella, Young; Perisic, Lukaku, Martinez.

Ao time visitante, Benalli continua fora do plantel por estar se recuperando de lesão. Então, é provável que o treinador Stroppa repita a escalação da rodada anterior.

Provável Crotone: Cordaz; Luperto, Golemic, Cuomo; Pereira, Molina, Vulic, Reca, Zanellato; Messias, Rivieri.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima quinta rodada da Série A segue com os jogos no fim de semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Fiorentina x Bologna – 11h

Parma x Torino – 11h

Roma x Sampdoria – 11h

Atalanta x Sassuolo -11h

Genoa x Lazio – 11h

Cagliari x Napoli – 11h – Bandsports e EI Plus

Spezia x Verona – 11h

Benevento x Milan – 14h – Band e EI Plus

Juventus x Udinese – 16h45 – Sportv e EI Plus