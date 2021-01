Vídeo: cachorro invade partida de futebol no Campeonato Boliviano

Em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Boliviano, o The Strongest vencia o Nacional Potosí por 2 a 0 no dia 24 de dezembro quando o inesperado aconteceu. No segundo tempo, um cachorro invadiu o campo e, brincando com jogadores e até mesmo a chuteira de um dos atletas, se recusou a sair de campo. Então, veja o momento que ganhou o mundo.

Cachorro brinca em jogo do Campeonato Boliviano

A bola rolava no segundo tempo enquanto o The Strongest vencia o rival por 2 a 0 quando um cachorro invadiu o campo. Deixando jogadores e o próprio árbitro confusos por alguns minutos, assim, o cachorrinho aproveitou para deitar, rolar, correr e até mesmo pegar uma chuteira perdida no meio do gramado.

Por alguns segundos, o animal aproveitou os olhares voltados para si e tirou onda, correndo de um lado para o outro. Até que, finalmente, foi domado, como mostram as imagens da TV local da Bolívia. Ao final da partida, o The Strongest venceu por 3 a 0, com gols de Jeyson Ariel e Barbosa. Assim, confira a seguir o momento.

Seguimos con las interrupciones en partidos, esta vez en el choque entre The Strongest y Nacional Potosí, apareció este comodín que tranquilamente podía jugar para cualquiera de los dos equipos. (?) 🇧🇴⚽

pic.twitter.com/Jx1EJSn156 — Fodbold World (@fodboldworld) December 27, 2020

Confira outros momentos de animais em campo

Cenas como a do cachorro no Campeonato Boliviano são mais comum do que se imagina, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. Por diversas vezes, animais como cachorro, gato e até pássaros já invadiram o campo enquanto a bola rolava. Portanto, conheça alguns casos curiosos.

No Brasil, pela Série B em 2018, um quero-quero interrompeu a partida entre Avaí e Paysandu. Então, o bichinho logo foi salvo pelo juiz, ganhando até boletim médico do clube.

BOLETIM MÉDICO! 🚑 O filhote de quero-quero, gentilmente retirado pelo árbitro, foi prontamente atendido pelo mito Pereirinha e passa bem! #QueroQueroNaRessacada

Foto: Jamira Furlani/Avaí F.C. pic.twitter.com/EmgFbCTefi — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) May 26, 2018

Outro famoso caso que ganhou o mundo aconteceu em uma partida entre Everton e Wolves em 2019 no Campeonato Inglês. Um gatinho interrompeu o jogo e, correndo de um lado para o outro, inegavelmente perdido, logo atraiu os olhares dos torcedores presentes no Goodison Park. Assista.

Também no ano de 2019, um cachorro atrapalhou a partida entre Cruzeiro e CSA pelo Campeonato Brasileiro Série A. Ademais, o cachorrinho deu trabalho para ser capturado, rendendo assim boas risadas aos telespectadores.

