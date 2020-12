Juventus x Atalanta: onde assistir e escalações de hoje (16/12)

Juventus e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 14h30, no Juventus Stadium, pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano, a Série A. Se vencer, a Velha Senhora pula para o segundo lugar, com vinte e seis pontos. Entretanto, precisa torcer por um empate na partida entre Inter de Milão e Napoli, que acontece também hoje.

Juventus x Atalanta: onde assistir?

O jogo entre Juventus e Atalanta possui transmissão do EI Plus, às 14h30 (Horário de Brasília).

Juventus quer chegar até a liderança

Em 4º lugar, com vinte e três pontos, a Juve quer ocupar a ponta da tabela. Mas, para isso, o time de Cristiano Ronaldo primeiro precisa vencer este confronto, já que assim, diminuiu a diferença com o Milan. Dessa maneira, possui seis vitórias e cinco empates. Pelas oitavas da Champions League, enfrenta o Porto.

Enquanto isso, a equipe visitante aparece em 9º lugar, com dezessete pontos. Ao todo, venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu três, mas com um jogo a menos na conta. Ademais, enfrenta o Real Madrid nas oitavas da Champions.

Possíveis escalações de Juventus x Atalanta

Pirlo, técnico da Juventus, não possui novas baixas na equipe. Apenas Demiral e Chiellini continuam indisponíveis.

Provável Juventus: Szczesny; Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado; Bentacur, McKennie, Rabiot, Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Para o time da Atalanta, Caldara e Pasalic continuam treinando separadamente e, assim, ainda não estão prontos para entrar em campo.

Provável Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Zapata e Malinovskiy.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Além disso, a décima segunda rodada do Campeonato Italiano também traz outras nove partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir a todos eles na plataforma do EI Plus.

Udinese 0 x 0 Crotone

Benevento 1 x 1 Lazio

Verona x Sampdoria – 16h45

Spezia x Bologna –16h45

Genoa x Milan – 16h45

Fiorentina x Sassuolo – 16h45

Parma x Cagliari – 16h45

Inter x Napoli – Quinta-feira – 16h45

Roma x Torino – Quinta-feira – 16h45