Lazio x Sassuolo: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (24/01)

Lazio e Sassuolo se enfrentam neste domingo (24), às 14h, no Estádio Olímpico de Roma, pela décima nona rodada do Campeonato Italiano. Separados por apenas um ponto na tabela, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para somar pontos na busca de vaga em competições internacionais. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Lazio x Sassuolo: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta e TNT, na fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ Copa da Itália: conheça os adversários de Juventus e Milan

Possíveis escalações de Lazio x Sassuolo

Luiz Felipe passou por uma cirurgia no tornozelo direito na última semana e por isso segue em recuperação.

Possível Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

O time do Sassuolo não tem em seu plantel de jogadores Romagna e Berardi. Ademais, Chiriches cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e por isso não está apto para entrar em campo hoje.

Possível Sassuolo; Consigli; Ferrari, Rogerio, Ayhan; Tojlan, Lopez, Magnanelli, Kyriakopoulos; Defrel, Traoré, Caputo.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Italiano também traz outros cinco jogos neste domingo (24). Ademais, confira os jogos e horários.

Benevento 2 x 2 Torino

Roma 4 x 3 Spezia

Udinese 0 x0 Inter de Milão

Milan 0 x 3 Atalanta

Fiorentina 2 x 1 Crotone

Juventus x Bologna – 08h30

Verona x Napoli – 11h

Genoa x Cagliari – 11h

Parma x Sampdoria – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A Lazio aparece em 7ª posição na tabela com trinta e um pontos. Com o propósito de garantir vaga em competições internacionais, principalmente a Champions League, a equipe anfitriã entra em campo buscando a vitória de qualquer maneira. Ao todo, venceu nove jogos, quatro empates e cinco derrotas.

Enquanto isso, apenas uma posição abaixo com menos um ponto, está o Sassuolo, com trinta. O time começou bem a temporada, lutando na parte de cima da tabela e alegrando os torcedores por uma possível briga ao título e vaga na Champions da próxima temporada.