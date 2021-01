Copa da Itália: conheça os adversários de Juventus e Milan

Os confrontos das quartas de final pela Copa da Itália já estão definidos. Ao todo, oito equipes divididas em quatro jogos em sistema de jogo único disputam a vaga. Portanto quem vencer já está na semifinal. Dessa maneira, conheça todos os confrontos da próxima fase.

Como funciona a Copa da Itália?

Trinta e seis equipes de diferentes regiões e divisões do futebol italiano integram o quadro total de participantes na primeira rodada. Com o modelo de mata-mata, avançam os clubes que vencerem. Na segunda fase, vinte confrontos.

Dessa maneira, a terceira rodada já possui equipes da elite da Itália. Com o mesmo esquema, quem vencer está dentro, indo para a quarta fase, depois finalmente as oitavas, quartas, semifinal e a tão esperada final.

Confrontos e datas das quartas de final

Oito equipes entram em campo pelas quartas de final da Copa da Itália. São elas Milan, Inter de Milão, Atalanta, Lazio, Juventus, Spal, Napoli e Spezia estão na lista em busca de garantir o tão sonhado título de campeão da Copa. Mas, para isso acontecer, primeiro precisam disputar as quartas para então definirem os finalistas.

A nova fase do torneio italiano tem início na próxima terça-feira (26), às 16h45, seguindo na quarta com dois jogos e encerrando na quinta (28).

Inter de Milão x Milan – Terça-feira (26) – 16h45

Atalanta x Lazio – Quarta-feira (27) – 13h45

Juventus x Spal – Quarta-feira (27) – 16h45

Napoli x Spezia – Quinta-feira (28) – 17h

Ademais, as partidas da Copa da Itália possuem transmissão do serviço de streaming DAZN. Para assistir, você precisa assinar o conteúdo e assistir através do celular, TV ou computador.

