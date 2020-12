Milan vence Lazio com gol nos acréscimos e segue na liderança

O Milan terminou o ano em grande estilo. Em partida válida pela décima quarta rodada do Campeonato Italiano, no San Siro, venceu a Lazio por 3 a 2, com gol de Hernández nos acréscimos finais. Assim, a equipe segue na liderança, com trinta e quatro pontos, sem perder no campeonato. Ademais, veja como foi a partida.

Com o jogo empatado, a equipe anfitriã precisava reverter o placar para, assim, seguir na posição mais alta da tabela. Hernández aproveitou e, então, nos minutinhos finais, virou o placar.

Milan e Lazio no Campeonato Italiano

A primeira etapa foi equilibrada, com as duas equipes apresentando perigo. Então, aos 10 minutos, Rebic, de cabeça, abriu o placar em favor do Milan. Com isso, o time anfitrião ganhou força e tomou o domínio da partida.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Aos 17, o árbitro assinalou a penalidade em favor da equipe de Milão depois de toque de mão por Patric. Então, em batida de Çalhanoglu, amplia o resultado. Entretanto, a resposta do rival não demorou a sair. Com outro pênalti marcado, desta vez para a Lazio, Immobile bateu, Donnarumma defendeu e, no rebote, Luis Alberto diminuiu a vantagem.

No segundo tempo, o jogo esquentou ainda mais. Tanto o time da casa quanto os visitantes tiveram boas oportunidades. Mas, logo no início, Immobile deixou tudo igual. Até os minutos finais, a Lazio continuou pressionando. Do lado do Milan, Rebic foi o responsável pelas principais tentativas.

Até que, nos acréscimos, Hernández, de cabeça, virou o placar em favor dos anfitriões, deixando em 3 a 2 o jogo entre Milan e Lazio, consolidando a liderança com um ponto de diferença entre o segundo colocado, a Inter de Milão.

+Copa da Alemanha: confira os classificados às oitavas

Escalações:

Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Krunic, Saelemaekers, Rebic, Çalhanoglu; Rafael Leão.

Lazio: Pepe Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immoblie, Correa

Próximos jogos de Milan e Lazio

O Campeonato Italiano retorna apenas no ano que vem. Assim, o primeiro desafio do ano de 2021 para o Milan será o Benevento, no domingo, dia 3 de janeiro, às 14h, pela décima quinta rodada.

Mas, para a equipe da Lazio, o oponente é o Genoa, também no domingo, às 11h.