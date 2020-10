Líder do campeonato recebe o rival nesta segunda-feira (26), às 16h45, pela quinta rodada. Partida será transmitida pelo canal TNT Brasil

Milan x Roma: saiba como assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Líder do Campeonato Italiano, o Milan recebe nesta segunda-feira (26), no Estádio Giuseppe Meazza, a rival Roma, encerrando assim a quinta rodada.

Se vencer, o time de Milão segue na liderança e garante a vantagem de quatro pontos diante do vice Napoli, além de prolongar a invencibilidade na temporada.

Milan x Roma: onde assistir?

O jogo tem transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada às 16h45 (Horário de Brasília).

Ademais, você também pode acompanhar a partida pela plataforma EI Plus.

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Milan está em primeiro lugar no Campeonato Italiano, com doze pontos. Se vencer, segue invicta e aumenta a distância entre os demais na tabela.

Dessa maneira, são quatro vitórias na temporada. Além disso, o time também estreou bem na Liga Europa ao vencer o Celtic na fase de grupo.

Por outro lado, a Roma ocupa a 10ª posição, com sete pontos. Ao todo, são dois triunfos, um empate e uma derrota.

Sendo assim, precisa do resultado para subir na classificação e alcançar as primeiras posições.

Possíveis escalações entre Milan x Roma

Para este confronto, o técnico Stefano Pioli tem muitos problemas.

Antes da partida, o site oficial do clube anunciou que Donnarumma, Hauge e mais três membros da comissão testaram positivo para o coronavírus.

Segundo a nota, todos estão assintomáticos e foram isolados seguindo o protocolo.

Matteo Gabbia, Mateo Musacchio e Ante Rebic estão fora por lesão.

Provável Milan: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie; Bennacer, Saelemaekers (Çalhanoğlu), Bahim Díaz, Rafael Leão e Ibrahimovic

Diante do confronto, o comandante Paulo Fonseca terá uma difícil missão.

Amadou Diawara e Riccardo Calafiori estarem fora por covid-19. Contudo, Smalling segue lesionado.