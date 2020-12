Roma x Cagliari: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (23/12)

Roma e Cagliari se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 16h45, pela décima quarta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma. Na última rodada do ano, a equipe anfitriã pode garantir o terceiro lugar na tabela se vencer. Portanto, saiba onde assistir ao jogo.

Roma x Cagliari: onde assistir?

O jogo entre Roma e Cagliari possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 5º lugar, o time da Roma tem a oportunidade de terminar o ano em terceiro lugar na classificação, com vinte e sete pontos. Mas, para isso, precisa não somente vencer, como também contar com uma derrota do Napoli. Ao todo, possui sete vitórias, três empates e três derrotas. Ademais, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, o Cagliari aparece em 13º, com catorze pontos. Dessa maneira, o principal objetivo do time é garantir uma melhor posição e se afastar completamente da zona de rebaixamento. Venceu três jogos, empatou cinco e perdeu também cinco.

Possíveis escalações de Roma x Cagliari

No time comandado por Paulo Fonseca, Spinazzola é a principal baixa. Além disso, o treinador também garantiu em entrevista coletiva que Pedro entra em campo hoje.

Provável Roma: Mirante (Pau Lopez); Ibanez, Smalling, Mancini; Calafiori, Veretout, Pellegrini, Karsdorp; Mkhitaryan, Pedro, Dzeko.

Para o time visitante, os jogadores Faragò, Aresti e Klavan não estão disponíveis. Já Tripaldelli é dúvida.

Provável Cagliari: Cragno; Zappa, Godin, Lykogiannis, Carboni; Marin, Rog, Nández, Sottil, Pedro; Pavoletti.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além deste confronto, a décima quarta rodada da Série A também traz outros nove jogos. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Crotone 2 x 1 Parma

Juventus 0 x 3 Fiorentina

Verona x Inter de Milão – 14h30

Bologna x Atalanta – 16h45

Milan x Lazio – 16h45

Sampdoria x Sassuolo – 16h45

Napoli x Torino – 16h45

Udinese x Benevento – 16h45

Spezia x Genoa – 16h45