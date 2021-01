Roma x Spezia: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (23/01)

Depois de se enfrentarem pelas oitavas de final da Copa da Itália, Roma e Spezia entram em campo novamente neste sábado (23), às 11h, no Estádio Olímpico de Roma, pela décima nona rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe tenta alcançar a liderança, a outra precisa se afastar de qualquer maneira da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Roma x Spezia: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports, às 11h (Horário de Brasília).

+ Copa da Itália: conheça os adversários de Juventus e Milan

Possíveis escalações de Roma x Spezia

Pedro Fonseca tem problemas para o ataque. Em entrevista coletiva, ele confirmou que Pedro, Dzeko e Mkhitaryan estão lesionados e por isso não podem entrar em campo. O goleiro Mirante, Zaniolo, Pastore e Calafiori continuam no departamento médico.

Possível Roma: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Karsdorp; Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Perez, Mayoral.

Ao time do Spezia, Luca Vignali foi expulso na última partida do Campeonato Italiano e por isso cumpre suspensão. Mbala Nzola continua sendo o principal desfalque do time visitante.

Possível Spezia: Provedel; Ismajli, Vignali, Chabot, Terzi, Marchizza; Estévez, Agoume, Pobega; Farias, Gyasi, Piccoli.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Italiano também traz outros oito jogos durante o fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Benevento 2 x 2 Torino

Udinese x Inter de Milão – 14h

Milan x Atalanta -14h

Fiorentina x Crotona – 16h45

Juventus x Bologna – Domingo – 08h30

Verona x Napoli – Domingo – 11h

Genoa x Cagliari – Domingo – 11h

Lazio x Sassuolo – Domingo – 14h

Parma x Sampdoria – Domingo – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 4º lugar na tabela com trinta e quatro pontos, a Roma precisa vencer o confronto de hoje seja como for. Com isso, dorme em terceiro lugar, desbancando o Napoli, com trinta e sete na conta. Dessa maneira, possui dez vitórias, quatro empates e também quatro derrotas. Por fim, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, o Spezia aparece em 13ª posição, contabilizando dezoito pontos. Se garantir a vitória neste sábado, consegue acumular pontos para assim se manter afastado da parte de baixo da classificação, lugar que não pretende voltar pelas próximas rodadas. Ademais, a equipe se classificou para as quartas da Copa da Itália, enfrentando agora o Napoli.