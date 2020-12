Roma x Torino: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Roma e Torino se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 16h45, no Estádio Olímpico de Roma, fechando a décima segunda rodada do Campeonato Italiano. Garantindo os três pontos, a equipe da capital pula para a quarta posição, com vinte e quatro pontos, empatando com a Juventus. Ademais, saiba onde assistir ao vivo ao jogo de hoje.

O jogo entre Roma e Torino possui transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma do EI Plus.

A Roma precisa da vitória, já que, assim, pula duas posições na tabela, fechando a rodada em 4º lugar, com vinte e quatro pontos. Dessa maneira, a equipe empata com a Juventus, em terceiro lugar, mas perde no saldo de gols. Portanto, venceu seis jogos, empatou dois e perdeu também dois. Pela segunda fase Liga Europa, enfrenta o Braga.

Enquanto isso, a situação dos visitantes no campeonato é bem mais complicada. Com seis pontos, o time de Turim está em 19º, na zona de rebaixamento. Mesmo se vencer, não deixa a parte de baixo. Dessa forma, contabiliza uma vitória e três empates.

Para o time da casa, Cristante está suspenso. Kumbulla, entretanto, não deve entrar em campo, enquanto Mancini e Smalling, segundo o técnico Paulo Fonseca, estão aptos para jogar.

Fonseca: "Gianluca Mancini is fit and available for tomorrow – as is Chris Smalling. Kumbulla is okay as well, there was no strain. We'll see who plays tomorrow."

