Sampdoria x Inter de Milão (06/01) : onde assistir e possíveis escalações

A Inter de Milão visita a Sampdoria nesta quarta-feira (06), às 11h, pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Luigi Ferraris. Para assumir a liderança, o time comandado por Conte precisa vencer este confronto e torcer por uma derrota do líder. Ademais, saiba onde assistir.

Sampdoria x Inter de Milão: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Sportv, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do EI Plus, serviço de streaming.

Inter quer a liderança do Italiano

Em 11º, com dezessete pontos na conta, a Sampdoria precisa acumular pontos se quiser alcançar uma vaga na Liga Europa. Nesta rodada, vai para vinte pontos, pulando apenas uma posição.

Enquanto isso, em segundo lugar na tabela com trinta e seis pontos, a Inter não desiste e briga pela liderança do Campeonato Italiano. Com apenas um ponto de diferença, tudo pode acontecer. Portanto se o time de Conte garantir a vitória e o Milan tropeçar, a Inter de Milão é a nova líder.

Possíveis escalações de Sampdoria x Inter de Milão

Na lista de desfalques, Alex Ferrari, Manolo Gabbiadini e Nik Prelec continuam fora das opções de escolhidos pelo técnico Ranieri. Albin Ekdal também está fora deste jogo para cumprir suspensão.

Provável Sampdoria: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Thorsby, Damsgaard, Candreva, Jankto; Verre, Quagliarella.

Para o técnico Conte, o atacante Lukaku é dúvida, já que deixou o campo na última rodada com extremo cansaço. Entretanto, o treinador garantiu que mesmo com a ausência do craque, outro bom nome no plantel pode substitui-lo.

Provável Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Young, Brozovic, Barella, Vidal; Sanchez, Martinez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima sexta rodada da Série A segue com outros jogos nesta quarta-feira (06). Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Cagliari x Benevento – 08h30

Bologna x Udinese – 11h

Crotone x Roma – 11h – Bandsports

Lazio x Fiorentina – 11h

Atalanta x Parma – 11h

Torino x Verona – 11h

Sassuolo x Geona – 11h

Napoli x Spezia – 14h – Bandsports

Milan x Juventus – 16h45 – TNT