Sampdoria x Milan: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

A Sampdoria recebe o Milan neste domingo (06), às 16h45, pela décima rodada do Campeonato Italiano, a Série A, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Liderando o campeonato, o Milan quer a vitória para continuar defendendo a posição mais alta da tabela e, assim, aumentar a vantagem para cinco pontos. Para a equipe da casa, a chance de melhorar o desempenho na temporada e alcançar as primeiras posições.

A partida entre Sampdoria e Milan tem transmissão do canal Bandsports, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma do EI Plus.

Em nove rodadas de campeonato, o time de Ibrahimovic ainda não perdeu nenhuma vez, chegando a marca de sete vitórias e dois empates. Além disso, é líder do campeonato com vinte e três pontos. Se vencer, o Milan segue na ponta da tabela e, principalmente, aumenta a vantagem sob os demais.

Na Liga Europa, a equipe italiana garantiu a classificação para a segunda fase pelo grupo H, mas vai disputar a liderança com o Lille na última rodada.

Por outro lado, a Sampdoria aparece em 11º, com onze pontos. Dessa maneira, são três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ganhando a partida de hoje, vai para catorze pontos, subindo duas posições.

Para esta partida, o treinador Ranieri tem Keita Balde lesionado e, por isso, está fora do plantel. Já Askildsen voltou a treinar, foi convocado e pode pintar na escalação.

Depois de testar negativo para covid-19, o técnico Stefano Pioli retornou ao banco na partida contra o Celtic na Liga Europa. Em entrevista coletiva, Pioli confirmou que não tem Ibrahimović e Leão. Já Kjær lesionou-se recentemente e pode não estar disponível.

🗣️ https://t.co/k2zluibzhx 🗣️

Coach Pioli's press conference ahead of our away game in Genova is live on our app

La conferenza stampa del Mister alla vigilia di #SampdoriaMilan è LIVE sulla nostra App#SempreMilan pic.twitter.com/asArjFEwVI

— AC Milan (@acmilan) December 5, 2020