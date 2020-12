Sassuolo x Benevento: onde assistir ao Campeonato Italiano

Sassuolo e Benevento se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 16h45, pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano, a Série A, no Mapei Stadium. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Se vencer, a equipe anfitriã pula para a segunda posição, com vinte e dois pontos, ou seja, quatro atrás do líder Milan. Enquanto isso, os visitantes precisam da vitória para subir na tabela e afastar o fantasma da zona de rebaixamento.

Sassuolo x Benevento: onde assistir?

A partida entre Sassuolo e Benevento tem transmissão da plataforma EI Plus, às 16h45 (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Com dezenove pontos, o Sassuolo ocupa a 5ª posição do campeonato. Se ganhar, desbanca a Inter de Milão e dorme em segundo lugar, com vinte e dois. Assim, venceu cinco jogos, empatou quatro e perdeu um.

O time visitante melhorou no campeonato. Em 13º, com onze pontos, conseguiu dois empates seguidos que o afastaram da zona de rebaixamento. Mas, ainda precisa acumular resultados. Dessa maneira, são três triunfos, dois empates e cinco derrotas.

Ademais, nenhuma das equipes disputa torneios internacionais.

Possíveis escalações de Sassuolo x Benevento

O Sassuolo não conta com Caputo, Chiriches e Defrel, já que trabalham separadamente em recuperação, informou o site oficial do clube.

Provável Sassuolo; Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Pedro; Berardi, Lopez, Djuricic, Boga.

Por outro lado, para o time visitante, Iago Falque e Foulon estão de volta ao plantel. Assim, é provável que o técnico Inzaghi repita a escalação do jogo passado, sem nenhuma outra baixa.

Provável Benevento: Montipo; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Caprari, Insigne, Lapadula,

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Além disso, a décima primeira rodada do Campeonato Italiano também traz outras nove partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no EI Plus.

Sábado:

Crotone x Spezia – 11h

Torino x Udinese – 14h

Lazio x Verona – 16h45

Domingo:

Cagliari x Inter – 08h30

Napoli x Sampdoria – 11h

Atalanta x Fiorentina – 11h

Bologna x Roma – 11h

Genoa x Juventus – 14h

Milan x Parma – 16h45