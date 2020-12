Sassuolo x Milan (20/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Líder com vantagem, o Milan visita o Sassuolo neste domingo (20), às 11h, pela décima terceira rodada do Campeonato Italiano, no Mapei Stadium. Se vencer, vai para trinta e um pontos, se distanciando ainda mais. Enquanto isso, para o time da casa, esta é a chance de pular para o quarto lugar.

Onde assistir Sassuolo x Milan?

O jogo entre Sassuolo e Milan possui transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 11h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma do EI Plus.

Milan quer abrir maior distância na liderança

Com vinte e oito pontos, o Milan pretende seguir na liderança até o fim do campeonato, conquistando o título italiano. Mas, para isso, precisa vencer e acumular pontos. Além disso, torce também por uma ajuda do Spezia, que enfrenta a Inter de Milão. Dessa maneira, a equipe ainda não perdeu no campeonato. Na Liga Europa, vai enfrentar o Estrela Vermelha.

Já o Sassuolo quer a vitória para ocupar a quarta posição, com vinte e seis pontos, ficando atrás da Inter e Juventus. Assim, venceu seis jogos, empatou cinco e perdeu um.

Possíveis escalações de Sassuolo x Milan

O Sassuolo não conta apenas com Romagna, já que não aparece no plantel. Locatelli está suspenso.

Mas, tem Haraslin de volta ao time depois de cumprir suspensão.

Provável Sassuolo; Consigli; Peluso, Chiriches, Toljan, Rogerio; Pedro, Lopez, Berardi, Boga, Traore, Berardi.

Por outro lado, Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Gabbia são os jogadores que estão lesionados no Milan.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Dalot, Romagnoli; Tonali, Kessie, Calhanoglu, Castillejo; Leão, Rebic.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além deste confronto, a décima terceira rodada da Série A segue com jogos até o domingo (20). Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Fiorentina 1 x 1 Verona

Sampdoria 3 x 1 Crotone

Parma 0 x 4 Juventus

Torino x Bologna – 08h30

Cagliari x Udinese – 11h

Benevento x Geno – 11h

Inter de Milão x Spezia – 11h

Atalanta x Roma –14h

Lazio x Napoli –16h45