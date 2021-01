Spezia x Sampdoria: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (11/01)

Spezia e Sampdoria se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 16h45, no Estádio Alberto Picco, pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes entram em campo com o propósito de vencer o confronto para subir na tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Spezia x Sampdoria: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming EI Plus, do Esporte Interativo, às 16h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 16º lugar com catorze pontos, o Spezia tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento, já que está próximo de chegar até a degola. Dessa maneira, possui três vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Enquanto isso, o time da Sampdoria aparece um pouco melhor no campeonato, em 11º contabilizando vinte pontos. Ainda assim, a equipe visitante espera conquistar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada. Então, precisa continuar vencendo.

Possíveis escalações de Spezia x Sampdoria

Boas notícias para o Spezia, já que Estevez, Chabot, Verde e Galabinov estão de volta ao elenco principal. Entretanto, Riccardo Saponara segue trabalhando para recuperar-se de lesão enquanto Ismajli cumpre suspensão depois de ter sido expulso.

Provável Spezia: Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchiazza; Deiola, Agoume, Maggiore; Farias, Nzola, Agudelo

Na lista de desfalques, Alex Ferrari, Manolo Gabbiadini e Nik Prelec, todos trabalhando em recuperação, continuam indisponíveis ao time visitante.

Provável Sampdoria: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Thorsby, Silva, Candreva, Jankto; Baldé, Damsgaard (Quagliarella).

Confira os resultados da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima sétima rodada do Campeonato Italiano contou com jogos durante todo o fim de semana. Ademais, confira todos os resultados.

Benevento 1 x 4 Atalanta

Genoa 2 x 0 Bologna

Milan 2 x 0 Torino

Roma 2 x 2 Inter de Milão

Parma 0 x 2 Lazio

Udinese 1 x 2 Napoli

Verona 2 x 1 Crotone

Fiorentina 0 x 0 Cagliari

Juventus x Sassuolo